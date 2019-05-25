Волгоградка Анна Боронина сразила Тимати и Басту своим выступлением, но осталась без шести миллионов рублей

Шоу «ПЕСНИ» на ТНТ позиционируют себя как самое честное музыкальное шоу. Бесплатное голосование зрителей, настоящие голоса музыкантов и написанные самими участниками композиции. Корреспондент «Комсомолки» побывала на съемках полуфинала и узнала, фальшивят ли ребята и откуда берутся аплодисменты.

БЕЗ СПОЙЛЕРОВ

У здания Главкино, где снимают шоу, молодежь начинает собираться за несколько часов до заветного: «Тишина в зале, поехали!» Основная аудитория – зрители от 18 до 45. Они на этом празднике не случайны, отбирали поклонников в группах в соцсетях. На входе дресс-код: черный низ, черный верх. И дело не в увлечении оператора готикой. Яркие кофточки, светлые платья и рубашки будут рябить и перебивать картинку в кадре. Все-таки главные на этом шоу – участники. А их к финалу осталось четверо: в команде Басты группа TRITIA и Ксения Минаева, в команде Тимати AMCHI и SLAME.

Так как шоу снимают заранее, мобильные телефоны и прочие записывающие устройства под жестким запретом. Включил – вон из зала. Спойлеры в этом деле недопустимы.

Первыми в зале появляются продюсеры шоу. Баста, Тимати и приглашенная Лена Темникова вызывают бурю эмоций у зрителей. Достается львиная доля аплодисментов и Павлу Воле – ведущему. Самые модные артисты развлекают народ шутками, диалогами, пока режиссеры не дают отмашку для начала представления. Юмора за кадром гораздо больше, чем в смонтированной передаче.

Никто не поднимает таблички «аплодисменты» и не кричит: «правая сторона, хлопаем громче». Люди отбивают ладошки по своему собственному желанию. Потому что происходящее на сцене – впечатляет. Над шоу трудится огромная команда: звукорежиссеров, светорежиссеров, ассистентов и прочих людей, незаметных для зрителей у экранов телевизоров. Поэтому каждое выступление – это работа не только музыканта. Все продумано до мелочей.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

Все ребята поют вживую. И никаких вам: «фальшиво, делаем пятый дубль». Выступление перед жюри одно и других шансов показать себя по максимуму у ребят нет.

Критики от судей на этот раз не было.

- Это был круто, идеально, – раздавала каждому участнику искренние комплименты Темникова.

И это действительно было потрясающе: и сильный рэп от SLAME, и очень искреннее и трогательное исполнение Ксении Минаевой, и песня-извинение перед Децлом от Тимати со SLAME.

Но то, что сделала на сцене наша волгоградка Анна Боронина, взорвало зал. Она умудрилась соединить в одном номере и классический вокал, и рэп, и рок, и много чего другого. Тимати и Баста аплодировали стоя. Манифест волгоградки прозвучал ярко и запомнился всем.

Многие были уверены – место в финале у Ани в кармане. Но Тимати сделал другой выбор. Как он сам признался – очень для него трудный. Волгоградка покидает проект без 6 миллионов, обещанных победителю. Хотя достойна этой награды.

В финал попали четверо. По народному голосованию – AMCHI и группа TRITIA, по выбору продюсеров – Ксения Минаева и SLAME. Они сразятся в финале за 6 миллионов и за контракт с Black Star или «Газгольдер».

РАБОТАЛИ 24 В СУТКИ

Песни 2. Анна Боронина..

Уже после того, как камеры выключили, «украсть» Анну на пару вопросов оказалось непросто. К ней подходили обнять и поддержать и режиссеры шоу, организаторы, участники, прорывались и поклонники.

Сильно расстроились?

В первый момент – да, подумала, почему не я. Но я безумно рада за SLAME. Мы за время проекта сдружились с ним больше всех. Он очень замечательный человек. Я рада, что у него есть большой шанс победить в финале. Мне этот проект дал очень много. Я изменилась. Тимати работал вместе с нами по 24 часа в сутки. Он подсказывал, направлял, помогал. Он большой человек.

А кто вас поддерживал?

В первую очередь моя семья: папа – он музыкант, барабанщик и вокалист, и всегда «за» мои авантюры. Мама обычно очень строга ко всему, что я делаю. Она может и покритиковать. Но когда она увидела меня на экране телевизора в первом выпуске, позвонила и сказала – «ты молодец, продолжай!» Они очень удивились, ведь я им не сказала про участие в проекте «ПЕСНИ» ни слова.

Твой образ на сцене это всегда вызов. А в жизни ты какая?

Я разная. Обычно легкая на подъем, заводная, готовая на разные авантюры. Но бывают моменты, когда и я ухожу в себя, впадаю в меланхолию. Правда, все же чаще настроение у меня хорошее. Мои песни – это возможность сказать о многом в этом мире: о равнодушии, о любви, о верности, о жестокости.

А в Волгоград с концертами собираешься? Когда тебя можно услышать вживую?

Это пока зависит не от меня, а от организаторов. Но в любимый город я в любом случае приеду в гости. В Волгограде мои родители, мои друзья, мой театр НЭТ, где я играла на сцене под руководством покойного Отара Джангишерашвили – светлая ему память.

Планы на будущее большие?

Конечно, уверена, что все у меня сложится отлично. На проекте я получила колоссальный опыт, и я не упущу своего шанса.

КСТАТИ

Чем отличается шоу из зрительного зала и возле телевизора. Первое длится в два раза дольше. Между номерами нужны перерывы. Выставить декорации, подготовить звук и свет и наконец – припудрить носик. На шоу работает целая армия гримеров. Несмотря на десятки кондиционеров в студии жарко, а под светом софитов – баня. Но на картинке все должно быть идеально. Потеющим хорош только скачущий по сцене мэтр Валерий Леонтьев, ему можно. А вот поющая прекрасная нимфа в длинном светящемся платье и каплями пота на лице – совсем не айс.

Смотрите финал второго сезона шоу «ПЕСНИ» 1 июня в 20.00 на ТНТ!