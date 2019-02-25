«Она нас просто вынесла!»: волгоградка отобрала гаджеты у Басты и Тимати

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-25T15:58:03+03:00

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Волгоградцы прям отжигают во втором сезоне проекта «Песни» на ТНТ. Сначала Владимир Мырзак со своей песней «Холод собачий» вирусом пронесся по стране, зацепив миллионы. И вот очередной хит от волгоградки Анны Борониной - «Гаджет».

«Дай свой гаджет, дай сюда свой гаджет, - напористо начала свое выступление волгоградка. - Он о многом мне сейчас расскажет…»

Девушка пела и мастерски играла на сцене: она подходила к членам жюри - Басте и Тимати, «по братски» с ними здоровалась, затем стукнула по трибуне, за которой стоял Павел Воля, да так, что тот потерял дар речи. В общем, наставников она так впечатлила, что они единогласно пропустили ее дальше в проект.

«Слушайте, она нас просто вынесла! Она так не по-женски пожала мне руку, что я обрадовался, когда сразу отдал ей свой гаджет, - пошутил Баста после выступления Анны.

Кстати, Анна - на сцене не новичок. Мало кто знает и помнит, но она была солисткой группы «23:45». После окончания ВГИИК девушка отправилась покорять столицу. И покорила. Правда, не надолго. Группа распалась и теперь Анна занимается раскруткой своей сольной карьеры. Признается: «Песни пишу на лету. А поучаствовать в проекте уговорили друзья».

Зрители телешоу песню и выступление Анны Борониной тоже оценили: «Гаджет - огонь!», «Гаджет - 100% хит», «Гаджет уложил всех на лопатки!». А кто-то добавил: «И «Холод собачий»! Два выпуска и два хита от волгоградцев».

Новые ПЕСНИ: АННА БОРОНИНА - Гаджет.

ИСТОЧНИК KP.RU