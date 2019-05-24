Волгоградская область получила 176 миллионов рублей на расселение аварийных домов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-24T18:07:45+03:00

Уже в этом году 190 волгоградских семей переедут в новое жилье

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Сегодня, 24 мая, председатель правления Фонда содействия развитию ЖКХ Константин Цицин подписал в Волгограде с губернатором Андреем Бочаровым договор, по которому нашей области выделят миллионы рублей на переселение людей из аварийных домов. И вручил первое авансовое платежное поручение на сумму 175,9 миллионов рублей.

Напомним, программу по расселению аварийного жилья, признанного до 2012 года, Волгоградская область выполнила полностью. 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. Поэтому в числе первых и получила новое соглашение. Теперь на очереди дома, которые были признаны аварийными и ветхими с 1 января 2012 до 1 января 2017-го.

Всего в новую программу, рассчитанную до 2025 года, попали 318 многоквартирных домов. Это многоэтажки Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Городищенского, Даниловского, Иловлинского, Калачевского, Котовского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского районов. Всего на их расселение потребуется 5,6 миллиарда рублей.

Первыми в 2019-м расселят шесть аварийных домов в Волгограде - в Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах. 190 семей получат новое жилье. Это обойдется бюджетам в 600 миллионов рубллей.

- Кроме того, Волжский проработал вопрос покупки готовых квартир для расселения «аварийки» площадью 1,9 тысячи квадратных метров, - уточняют «КП-Волгоград» в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU