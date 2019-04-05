Волгоградские власти озвучили адреса ветхих домов, которые переселят в первую очередь

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-05T12:16:05+03:00

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Хорошая новость для волгоградцев из аварийного жилья. У них появился реальный шанс съехать из разваливающихся домов в ближайшие несколько лет. В области утвердили адресную программу по переселению аварийного жилфонда в 2019-2025 годах. Но обязательное условие: в список аварийных дом должны были внести в срок с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, до 2024 года планируется переселить 10 тысяч волгоградцев. В списке на ликвидацию 318 многоквартирных домов по всему Волгограду и в области.

На 2019 год запланировано предоставить жилье жителям домов улицы Марийская, 7, улицы Вучетича, 3 и 6, улицы Жолудева, 14 и 20, поселка Саши Чекалина, 8. Кстати, часть волгоградцев из общежитий на Жолудева уже получила новое жилье, но они в прошлом году попали под городскую программу. Остальным только предстоит получать ордера.

Сейчас чиновники формируют заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ, чтобы получить под это деньги. Но открывать шампанское пока не стоит. Процедура эта не быстрая. Надо сначала дождаться денег.

ИСТОЧНИК KP.RU