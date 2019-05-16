В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-16T14:09:12+03:00

В мемориальном парке Волгограда в Ночь музеев откроют скульптуру «Перекуем мечи на орала» и выставку

Изменить размер текста: A A

Впервые в Ночь музеев 18 мая 2019 года жителей и гостей Волгограда приглашают на Мамаев курган. Программа в мемориальном парке рассчитана с 18.00 до 21.30. Здесь откроется выставка «Советский мемориал: модели и музы создателя», посвященная Евгению Вучетичу. Также посетителей ждут викторина, мастер-класс от художника Федора Новикова, пленэр и творческий конкурс «Маленький скульптор». А рядом со стендами накануне уже появилась копия знаменитой скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала». Оригинал установлен рядом со зданием ООН в Нью-Йорке. А эту копию автор подарил Волгограду. Долгое время она стояла в резиденции Краснослободского поисково-спасательного отряда. А теперь стала центральной скульптурой мемориального парка. Рабочие подготовили основание, сейчас доделывают последние штрихи - засыпают крошкой гравия подножие скульптуры.

Рабочие уже почти завершили установку монумента.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще одна копия статуи стоит в Волгограде на заводе «Газоаппарат», один из цехов которого во время строительства мемориала на кургане отдали под мастерскую скульптора.

- Евгений Викторович был широкой души человек. Когда он работал в Волгограде, ему сильно помогала военная часть №86631. Для нее он тоже сделал копию. Когда военную часть расформировали, территорию передали спасателям. Достался им и монумент. Сейчас он выглядит как бронзовый, но это не металл, а так называемый бисквит - смесь цемента, алебастра и гипса. А сверху тонировка под бронзу. Скульптура со временем приходила в негодность и ее решили передать музею-заповеднику. Мы своими силами ее отреставрировали и установили в мемориальном парке, - рассказала «КП-Волгоград» заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. - Кстати, еще одну копию этой скульптуры можно увидеть перед Третьяковской галереей на Крымском валу в Москве.

Историю этого монумента и кто позировал Вучетичу, также расскажет новая выставка.

Выставка расскажет о самых известных творениях скульптора и о тех, с кого их он ваял.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовила в Ночь музеев еще один сюрприз. На каждой из четырех площадок - три музея и Мамаев курган - среди победителей викторин разыграют билеты на ночную экскурсию «Склоняя головы» по мемориальному комплексу на кургане. Она начнется 18 мая в 22.00.

Есть в экспозиции и история знаменитой скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала».Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти и что посмотреть в Ночь музеев 18 мая 2019 в Волгограде [полная программа мероприятий]

Полная программа Ночи музеев в музее Машкова и фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU