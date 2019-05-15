17 и 18 мая перекроют дороги в Волгограде

15 Май 18:06 2019-05-15T18:10:09+03:00

На время акции «Ночь музеев» 18 мая 2019 две улицы в центре Волгограда частично станут пешеходными [схема перекрытия дорог]

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В субботу, 18 мая 2019 года, волгоградцев ждет Ночь музеев. Одним из первых ее откроет музей Машкова и его проект «Изобретение Мира». Помимо залов самого музея, события развернутся на улице Мира – от библиотеки имени Горького до планетария. Здесь устроят пленэры, творческие встречи, инсталляции, квесты. А часть улиц Мира и Гагарина в центре Волгограда станет пешеходной зоной. Перекроют дороги с 22.00 17 мая до 24.00 18 мая 2019 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, ограничат движение транспорта на улице Мира на участке от улицы Порт-Саида до улицы Гагарина. Перекроют дорогу и на улице Гагарина в границах от Коммунистической до проспекта Ленина. Ограждения и временные дорожные знаки предупредят водителей о закрытых участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU