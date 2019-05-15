17 и 18 мая перекроют дороги в Волгограде
В субботу, 18 мая 2019 года, волгоградцев ждет Ночь музеев. Одним из первых ее откроет музей Машкова и его проект «Изобретение Мира». Помимо залов самого музея, события развернутся на улице Мира – от библиотеки имени Горького до планетария. Здесь устроят пленэры, творческие встречи, инсталляции, квесты. А часть улиц Мира и Гагарина в центре Волгограда станет пешеходной зоной. Перекроют дороги с 22.00 17 мая до 24.00 18 мая 2019 года.
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, ограничат движение транспорта на улице Мира на участке от улицы Порт-Саида до улицы Гагарина. Перекроют дорогу и на улице Гагарина в границах от Коммунистической до проспекта Ленина. Ограждения и временные дорожные знаки предупредят водителей о закрытых участках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полная программа Ночи музеев 2019 в Волгограде.
Программа Ночи музеев в музее Машкова и фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU