2019-05-15T18:10:09+03:00
Общество

17 и 18 мая перекроют дороги в Волгограде

На время акции «Ночь музеев» 18 мая 2019 две улицы в центре Волгограда частично станут пешеходными [схема перекрытия дорог]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Следите за знаками!Следите за знаками!Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В субботу, 18 мая 2019 года, волгоградцев ждет Ночь музеев. Одним из первых ее откроет музей Машкова и его проект «Изобретение Мира». Помимо залов самого музея, события развернутся на улице Мира – от библиотеки имени Горького до планетария. Здесь устроят пленэры, творческие встречи, инсталляции, квесты. А часть улиц Мира и Гагарина в центре Волгограда станет пешеходной зоной. Перекроют дороги с 22.00 17 мая до 24.00 18 мая 2019 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, ограничат движение транспорта на улице Мира на участке от улицы Порт-Саида до улицы Гагарина. Перекроют дорогу и на улице Гагарина в границах от Коммунистической до проспекта Ленина. Ограждения и временные дорожные знаки предупредят водителей о закрытых участках.

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Полная программа Ночи музеев 2019 в Волгограде.

Программа Ночи музеев в музее Машкова и фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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