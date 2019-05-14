2019-05-14T18:22:34+03:00
Общество

Ученые-ихтиологи: из-за маловодья в 2019 году Волга потеряет поколение воблы, леща и сазана

Выживут не более двух процента мальков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вода, едва добравшись до нерестилищ, уже начала уходить. А значит, икра, которую отнерестила рыба, погибнет. Фото с сайта КаспНИРХа.Вода, едва добравшись до нерестилищ, уже начала уходить. А значит, икра, которую отнерестила рыба, погибнет. Фото с сайта КаспНИРХа.
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До последнего астраханские ученые-ихтиологи Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ» надеялись на чудо: ждали что вот-вот большая вода заполнит водоемы, куда зашла на нерест рыба. Но чуда не произошло. В водохранилищах Волжско-Камского каскада к концу апреля осталось так мало воды, что сбрасывать оказалось в пойму нечего. 7 мая в управлении Росводресурсов приняли решение установить сбросы без выполнения рыбохозяйственной «полки».

Как отметили на заседании специалисты КаспНИРХа, воды, которую спустила в этом году Волжская ГЭС, недостаточно для оптимального нереста. Ученые посчитали, что уже в начале третьей декады мая вода начнет уходить с нерестилищ. Таким образом, продолжительность половодья не превысит 25 суток. Это хуже, чем в печальном 2015-м, когда половодье продлилось 31 день и только 2% икринок достигли мальковых стадий.

- Судя по нынешней ситуации и объему поступившей в нерестилища воды, можно уже сейчас констатировать, что ожидаемыми негативными результатами будет утрата в 2019-м целого поколения в запасах воблы, леща, сазана, - печально констатируют специалисты КаспНИРХа.

В Астрахани вобла кишит у берегов из-за маловодья срывается нерест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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