Рыбалка в Астрахани: воды нет, а воблу можно черпать ведрами

В соцсетях гуляет видео с дельты Волги, куда сейчас многие собираются на рыбалку. На нем множество косяков воблы, которые заполонили все пространство реки. Рыбу можно черпать ведрами. Правда, среди пользователей возникли споры, новое это видео или старое. К единому выводу любители посидеть с удочкой так и не пришли. Но в любом случае, уровень воды в этом году очень низкий. Так что вобла пока осталась без нерестилищ и скапливается на основных руслах. Может, для удачной рыбалки это очень хорошо, но для рыбы – катастрофа.

По словам специалистов, температура воды уже около 8 градусов, а это значит, вобле пора нереститься. Она идет косяками. Но так как воды очень мало – Волжско-Камский каскад не дал ока нужное количество, - нерестилищ у нее нет, она остается в основном русле. Здесь рыбакам и браконьерам проще ее поймать. И при дальнейшем прогреве воды вобле придется сбрасывать икру прямо в реке, не дожидаясь залития нерестилищ, что в разы снизит эффективность ее нереста. У мальков практически нет шансов выжить. Им нужна спокойная среда, питание. Здесь же сильное течение, которое их смоет. Результат такого нереста мы почувствуем через три-четыре года. Подобная ситуация уже была в 2015 году. Последствия такого нереста: улов стал меньше как у рядовых рыболовов-любителей, так и у промышленных рыбаков. Кстати, из-за малого количества воды могут гибнуть и взрослые особи. Рыба набивается в полойные системы, кислорода на всех начинает не хватать.

Спасла бы всех большая и своевременная вода. Но она придет в Астрахань к 27 апреля. И это даже чуть раньше запланированного срока. Астраханская делегация на совещании в Москве просила сдвинуть график на более ранний срок. И учитывая непростую ситуацию с маловодьем, ее просьбу услышали. Так что пропуски воды на Волжской ГЭС начнутся 21 апреля, и через неделю большая вода дойдет до Астраханской области.

Тут и рыбалка не в радость.

- С 3 по 7 мая будет удерживаться сельскохозяйственная полка. Общий объем половодья пока прогнозируется в объеме около 90 кубических километров (в 2015 году было 65 кубокилометра), - комментирует паводок и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Игорь Краснов. - Пик половодья ожидается ориентировочно 14-15 мая на отметке уровня воды в районе Астрахани, близкой к 530 сантиметрам. После этого - плавный уход на рыбохозяйственную полку

Но пока вобла так и мучается на мелководье без нерестилищ.

- Водохранилища наполовину пустые, притока нет, сбрасывать нечего. Так как весна на Волге была ранняя, снег очень быстро ушел в землю, не запитав реки. Ну а на Каме пока стоит холодная погода, снег еще во многих областях даже не растаял, так что и от них тоже нет поступления воды. Поэтому сложилась такая ситуация, - комментирует проблему главный ихтиолог ФГБУ «Нижневолжрыбвод» Сергей Яковлев.