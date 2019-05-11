Режим работы Волжской ГЭС в мае 2019: воды мало

Воды в Волге мало. Настолько, что режимы сбросов воды на Волжской ГЭС в мае 2019 года Росводресурсы установили без выполнения рыбохозяйственной «полки». На очередном заседании межведомственной рабочей группы рассматривали два варианта режима работы Волгоградского гидроузла. Первый предусматривал постепенное снижение расходов с 25 до 5 тысяч кубометров в секунду к 22 мая, второй - выполнение рыбохозяйственной «полки» с расходами в 14 тысяч кубометров в секунду с 13 по 20 мая и уже затем снижение до минимума к 29 мая. В итоге проголосовали за первый вариант. Хотя в низовьях Волги воды и так мало. А воблу даже можно было черпать ведрами.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Федеральном агентстве водных ресурсов, решение приняли с учетом прогноза низкого притока воды в водохранилища Волжско-Камского бассейна, чтобы предотвратить уменьшение запасов в Куйбышевском и Волгоградском водохранилищах.

Графики работы гидроузлов еще будут корректировать с учетом неблагоприятной гидрологической обстановки. А пока на ближайший месяц с 11 мая по 10 июня 2019 года Росводресурсы установили следующие режимы работы Волжской ГЭС:

11.05.2019 – 17000±300 куб.м/с,

12.05.2019 – 15000±300 куб.м/с,

13.05.2019 – 14000±300 куб.м/с,

14.05.2019 – 13000±300 куб.м/с,

15.05.2019 – 12000±300 куб.м/с,

16.05.2019 – 11000±300 куб.м/с,

17.05.2019 – 10000±300 куб.м/с,

18.05.2019 – 9000±200 куб.м/с,

19.05.2019 – 8000±200 куб.м/с,

20.05.2019 – 7000±200 куб.м/с,

21.05.2019 – 6000±200 куб.м/с,

с 22.05.2019 по 10.06.2019 – в среднем за период 5000±200 куб.м/с.

Гидроузлы с 11 мая по 10 июня 2019 года будут работать в режимах, которые предусматривают максимально возможное наполнение водохранилищ Верхней Волги, обеспечение судоходных минимумов в середине реки и "рациональное" использование нижневолжских водохранилищ.

Гидрологическая обстановка на Волге на 11 мая. Фото: РусГидро

Напомним, Волжская ГЭС работала в режиме увеличенных сбросов с 21 апреля. Всего на пять дней с 3 по 7 мая сбросы достигли максимума в 25 тысяч кубометров в секунду.

По данным Гидрометцентра России, в апреле 2019 года зафиксировали минимальный приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме. В сумме он составил 69% от нормы, а в Волгоградском водохранилище - всего 13%. В мае воды будет тоже мало. Прогноз неутешителен: температура воздуха будет чуть выше нормы, сильных осадков не ожидается, как и второй волны половодья. В целом за второй квартал суммарный приток в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозируют в пределах 44 - 64 кубических километра при норме в 72.

ДЛЯ РЫБЫ - КАТАСТРОФА

В общем, рыбе плохо, пойме плохо. Тем временем астраханские рыбаки сообщают, что кое-где икра уже сохнет на траве. А экологи бьют тревогу и даже предлагают подать в суд.

- Есть предложение - если после завершения или в конце половодья водохранилища и наши реки начнет заливать от обильных дождей, как это было в 2017 году, Астраханская область имеет все основания вчинить судебный иск к Росгидромету о компенсации ущерба от очередного катастрофического для наших рыбных запасов паводка, - считает Олег Сарана. - Для чего КаспНИРх и ВКТу Росрыболовства уже сейчас должны начать подсчет ущерба нанесенного нашим рыбным запасам.

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