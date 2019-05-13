Минирования вокзалов и торговых центров в Волгограде оказались ложными

СЕГОДНЯ 19:08 2019-05-13T19:14:53+03:00

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К счастью, ни одно сообщение о минировании в Волгограде не подтвердилось. Очередная чья-то «шутка», которая в очередной раз взбудоражила весь город. Напомним, сегодня, 13 мая, сообщение о минировании получили одновременно пять торговых центров, оба вокзала - железнодорожный и авто, и аэропорт.

- Всего было восемь ложных сообщений. На стационарные телефоны поступили звонки с «автоматическим» голосом (робот) о наличии опасных предметов в здании. По каждому объекту провели тщательные проверки, работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками. Ни одно сообщение о минировании не подтвердилось, - сообщили "КП-Волгоград" пресс-службе ГУ МВД по региону.

К слову, ложные подобные сообщения напугали не только волгоградцев, попали в список «шутников» и другие города России.

Напомним, что уже вторая волна эвакуаций за последний месяц, угрожающие письма поступают в учреждения и торговые центры уже два года с разной периодичностью. Пока «минеров» не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU