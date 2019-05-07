2019-05-07T17:18:51+03:00
Происшествия

В Волгограде эвакуируют торговые и бизнес центры

Сообщения о минировании поступили уже в десять крупных бизнес и торговых центров и на рынок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На все объекты выехали силовые ведомства для проверки сообщения.На все объекты выехали силовые ведомства для проверки сообщения.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде 7 мая мая 2019 года вновь пошла волна массовых эвакуаций. Сначала анонимное сообщение о минировании получили и всех посетителей и сотрудников эвакуировали в бизнес-центре «Волгоград-Сити». Затем начали выводить людей из торговых центров. Эвакуировали покупателей из ТРЦ «Семь Звезд» на Тракторном, «Космоса» в Кировском, Ворошиловского торгового центра и «Европа Сити Молл», рынка на Елецкой. Всего сообщения поступили в десять мест. На место прибыли спецслужбы и кинологи с собаками. Здания обследуют на предмет обнаружения взрывных устройств. До окончания проверок экстренные службы ситуацию не комментируют.

- Минут 15 - 20 спускались с 19-го этажа. Периодически останавливались и стояли, так как людей очень много, а эвакуационные лестницы шириной чуть больше метра. Очень душно и жарко было. На 13 этаже вообще остановились, часть людей пошли на эвакуационные лестницы, которые идут по улице, где балконы, двери заблокированы. Лично звонил диспетчеру с пульта экстренной ситуации, хотел узнать, почему двери закрыты - никто не отвечал, - рассказывают сотрудники ВолгоградСити.

В торговых центрах, которые уже не первый раз эвакуируют посетителей из-за анонимных сообщений о готовящихся терактах, эвакуация проходит куда спокойней. Можно сказать, уже в привычном режиме.

Это уже не первая волна сообщений о минировании в Волгограде. Накануне волна эвакуаций настигла и Москву. Подобная ситуация с повальным «минированием» торговых центров в сентябре и в конце декабря 2017 года охватила и Волгоград, и все большие города страны. По такой же схеме неизвестные действовали в январе в Астрахани и в Волгограде. Тогда людей эвакуировали из школ, больниц, бизнес-центра и гордумы. 1 февраля пришлось поволноваться чиновникам - «минировали» администрации районов. Через несколько дней снова пришли угрозы.

Последний раз в апреле «минировали» более тридцати школ, больниц и даже областную администрацию. Это были масштабные провокации. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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