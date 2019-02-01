В Волгограде с утра из-за писем с угрозами проверяют администрации районов

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-01T08:30:20+03:00

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Когда вчерашний день закончился, многие выдохнули с облегчением. Все силовые структуры и оперативные службы сбились с ног, проверяя школы, больницы, торговые центры после писем об угрозах взрыва. Хакеров проклинал весь город: кто-то вынужден был мерзнуть в ожидании проверок, у кого-то перенеслась важная встреча. Но 1 февраля с утра несколько писем с угрозами поступили чиновникам. Сейчас правоохранительные органы проверяют здания Кировской, Ворошиловской, Советской, Краснооктябрьской администраций, здания соцзащиты на Новороссийской.

- Паниковать не стоит, силовые структуры выезжают по сообщениям и проверяют каждое попавшее в список здание. Эвакуировать ли людей принимает решение руководство администраций, - сообщили в администрации Волгоградской области.

Главное, четко следовать указаниям правоохранительных органов.

Волгоград - очередной город в списке тех, кто попал под прицел хакеров, рассылающих письма с угрозами взрывов. 30 января была Астрахань, 31 января Волгоград и Санкт-Петербург. До этого – города Сибири и Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU