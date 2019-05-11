Почти 15 тысяч волгоградцев пришли на матч «Ротор» - «Тюмень»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-11T15:21:44+03:00

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В субботу, 11 мая 2019 года, в Волгограде прекрасная погода. Это на руку почти пятнадцати тысячам волгоградских болельщиков, которые пришли поддержать свою команду на стадион. В рамках 36-го тура Олимп - Первенства ФНЛ «Ротор» принимает футбольный клуб «Тюмень». Этот матч на «Волгоград Арене» пришли посмотреть 14 тысяч 834 человека. Рекорд посещаемости стадиона на этот раз установить не удалось, видимо, многие разъехались на майские праздники. Но волгоградские болельщики как всегда на высоте. Даже полупустые трибуны построенного к ЧМ-2018 огромного стадиона задавали темп и гнали команду сине-голубых вперед. В первой половине игры «Ротор» и «Тюмень» обменялись точными ударами и ушли на перерыв со счетом 1:1.

Матч «Ротор» - «Тюмень» завершился победой «Ротора» со счетом 2:1, а еще тортом и кричалками в честь Виктора Ляхова, которому исполнилось 47 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/708151" frameborder="0"></iframe> Гол Мухаммада Султонова (пенальти). Матч «Ротор» - «Тюмень». 11 мая 2019 года.Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/708159" frameborder="0"></iframe> Фанаты «Ротора» поздравляют Виктора Ляхова. Матч «Ротор» - «Тюмень». Волгоград Арена 11 мая 2019.Екатерина СИМОХИНА

Впереди еще две игры. В субботу, 25 мая, на «Волгоград Арене» пройдет последний домашний матч сезона. Сине-голубые встретятся с футболистами «Чертаново».

ИСТОЧНИК KP.RU