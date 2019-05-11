2019-05-11T17:18:31+03:00
Спорт

Игорь Меньщиков о матче с «Тюменью»: в «Роторе» никто не филонит

11 мая на Волгоград Арене «Ротор» одержал волевую победу над ФК «Тюмень» со счетом 2:1
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Игорь Меньщиков.Игорь Меньщиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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После двух поражений и двух ничьих «Ротор» порадовал волгоградских болельщиков победой. 11 мая сине-голубые принимали на «Волгоград Арене» аутсайдера Первенства ФНЛ ФК «Тюмень». Футболисты «Ротора» одержали волевую победу со счетом 2:1. И, по словам главного тренера сине-голубых Игоря Меньщикова, вполне могли забить еще.

Пресс-конференция "Ротор" - "Тюмень". Автор победного гола Антон Пискунов.

"Ротор" - "Тюмень". Автор победного гола Антон Пискунов.Екатерина СИМОХИНА

- Это была волевая победа. По первому тайму была равная игра. Во втором мы прибавили. Плюс ребята, которые вышли на замену, помогли. Еще в конце могли забить. Когда Муллин попал в штангу и Саная добивал. Такой нервной концовки могли бы избежать, когда в последнюю минуту угловой у твоих ворот. В целом это заслуженная победа, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор» Игорь Меньщиков.

Пресс-конференция "Ротор" - "Тюмень". Главный тренер ФК "Ротор" Игорь Меньщиков.Пресс-конференция главного тренера ФК "Ротор"

Оценивая обстановку в команде за два матча до конца сезона, наставник сине-голубых отметил, что «никто не филонит, в «Роторе» такого нет, чтобы кто-то отбывал номер и готовился к другой команде».

Пресс-конференция "Ротор" - "Тюмень". Главный тренер ФК "Тюмень" Горан Алексич.Пресс-конференция главного тренера ФК "Тюмень"

ИСТОЧНИК KP.RU

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