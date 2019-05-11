«Ротор» вырвал победу у «Тюмени» - счет 2:1
До финиша первенства ФНЛ 2019 года осталось всего два матча. В субботу, 11 мая 2019 года, «Ротор» провел предпоследний домашний матч в этом сезоне. Сине-голубые принимали на «Волгоград Арене» аутсайдера турнира ФК «Тюмень». Матч рамках 36-го тура Олимп - Первенства ФНЛ завершился победой «Ротора» со счетом 2:1. Забитые мячи на счету Мухаммада Султонова и Антона Пискунова. Пришли на стадион поддержать свою команду 14 тысяч 834 волгоградских болельщиков.
«Ротор» с первых минут пошел в атаку. Уже на 4-й минуте у сине-голубых была возможность открыть счет, но мяч попал в штангу. Волгоградцы снова и снова шли к воротам Дениса Вамбольта, но безуспешно.
На 26-й минуте защитник «Тюмени» Павел Шакуро точным ударом отправил мяч в ворота «Ротора». Защитник сине-голубых Максим Васильев в подкате попытался остановить мяч и поначалу именно на его счет записали автогол. Счет 0:1.
Хозяева ответили быстрой атакой, которую грубо оборвали. Камиль Муллин вышел один на один с Вамбольтом, но голкипер сбил соперника и получил желтую карточку. Но сине-голубые все же получили возможность сравнять счет с пенальти, который реализовал Мухаммад Султонов. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. А футболисты «Тюмени» еще и заработали три желтых карточки.
Голевой момент.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Гол Мухаммада Султонова (пенальти). Матч «Ротор» - «Тюмень». 11 мая 2019 года.Екатерина СИМОХИНА
С первых минут второй половины встречи волгоградские болельщики гонят «Ротор» вперед. И на 73-й минуте красивый гол в ворота «Тюмени» забивает Антон Пискунов. Трибуны ликуют. К тому же «Ротор» почти сразу мог забить и третий гол, но Вамбольт спас свои ворота после удара Анзора Саная.
Трибуны ликуют.Фото: Екатерина СИМОХИНА
В концовке обе команды заработали по две желтых карточки. Судья добавил две минуты, но исход матча они уже не изменили. После четырех безвыигрышных матчей (две ничьи и два поражения) «Ротор» порадовал болельщиков домашней победой со счетом 2:1.
"Ротор" - "Тюмень". Автор победного гола Антон Пискунов.Екатерина СИМОХИНА
Отметили болельщики не только победу любимой команды, но и 47-й день рождения заместителя генерального директора по безопасности ФК «Ротор» Виктора Ляхова.
Имениннику посвятили баннер, подарили торт и песню.Фото: Екатерина СИМОХИНА
«Дядя Витя, с днем рождения», - кричали фанаты. И подарили имениннику именной баннер «Жги, пока молодой. 47 - не предел», торт и песню.
Поздравление Виктора Ляхова. Матч «Ротор» - «Тюмень». Волгоград Арена 11 мая 2019.Екатерина СИМОХИНА
Виктора Ляхова поздравили с днем рождения фанаты.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Фанаты «Ротора» поздравляют Виктора Ляхова. Матч «Ротор» - «Тюмень». Волгоград Арена 11 мая 2019.Екатерина СИМОХИНА
До конца сезона осталось всего ничего. И сине-голубые близки к выполнению поставленной перед ними задачи - закрепиться на восьмой строке, в середине турнирной таблицы ФНЛ. Впереди у «Ротора» еще два матча.
Пресс-конференция "Ротор" - "Тюмень". Автор победного гола Антон Пискунов.
Игорь Меньщиков отметил, что «никто не филонит, в «Роторе» такого нет, чтобы кто-то отбывал номер и готовился к другой команде».
Пресс-конференция "Ротор" - "Тюмень". Главный тренер ФК "Ротор" Игорь Меньщиков.Пресс-конференция главного тренера ФК "Ротор"
Пресс-конференция "Ротор" - "Тюмень". Главный тренер ФК "Тюмень" Горан Алексич.Пресс-конференция главного тренера ФК "Тюмень"
В воскресенье, 19 мая, «Ротор» на выезде сыграет с ФК «Тамбов», а в субботу, 25 мая, на «Волгоград Арене» пройдет последний домашний матч сезона. Сине-голубые встретятся с футболистами «Чертаново».
ИСТОЧНИК KP.RU