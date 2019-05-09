В Волгограде открылся скейт-парк и канатный городок

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-09T14:23:18+03:00

В День Победы волгоградцев зазывают на активный отдых в ЦПКиО

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Дождались: в ЦПКиО Волгограда открыли современный скейп-парк. После торжественных мероприятий в День Победы - парада и шествия «Бессмертного полка», волгоградцы разбрелись по городу. Солнце светит ярко, поэтому возвращаться по домам никто не торопится. А значит, самое время заглянуть в Центральный парк культуры и отдыха. Тем более, что спустя год обещаний к майским праздникам здесь наконец-то подготовили для гостей множество сюрпризов. Во-первых, здесь масса детских аттракционов. Во-вторых, уже заработал новый двухярусный канатный парк. Ну а сегодня, 9 мая, открыли и скейт-парк «Volga Training Park».

- Скейт-парк вместе с канатным парком стали ядром концентрации активного отдыха и спортивной зоны ЦПКиО. Юные покорители канатных трасс и райдеры всех возрастов отмечают День Победы своими небольшими, но очень важными победами, - сообщают в соцсетях организаторы активного отдыха в ЦПКиО.

Канатный парк рассчитан на взрослых и детей. Фото группы в соцсети ЦПКиО.

А 11 и 12 мая здесь будут тестировать настольные парковые игры. Так что приходите!

ДЛЯ СПРАВКИ

Входные билеты в канатный парк: «взрослый» сеанс (верхний уровень) 30 минут - 400 рублей; «детский» (нижний уровень) 30 минут - 200 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/702352" frameborder="0"></iframe> В Волгограде строят скейтпарк для любителей экстрима.Наталья ГЛАЗУНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU