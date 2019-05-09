На площади Павших Борцов в Сталинграде прошел парад

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-09T09:52:11+03:00

Изменить размер текста: A A

По традиции в десять часов утра 9 мая на площади Павших Борцов в центре города-героя начался военный парад. В Сталинграде празднуют 74-ую годовщину Дня Победы. Масштабное мероприятие собрало сотни волгоградцев и гостей города-героя. Всего в торжественном марше приняли участие более полутора тысяч военных.

По традиции самой зрелищной частью стала демонстрация военной техники. На площадь выехали не только восстановленные раритетные танки времен войны, но и современные образцы российской армии. Парад проходил под музыку военного оркестра мотострелкового соединения Южного военного округа. Но главными гостями парада, для которых он и был организован, были, конечно же, ветераны. Несмотря на жаркую погоду, они пришли отметить свой праздник.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке, а также посмотреть онлайн-трансляцию КП-Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU