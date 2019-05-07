2019-05-07T19:50:17+03:00
Происшествия

Сообщения о минировании семи объектов в Волгограде оказались ложными

Правоохранители устанавливают личности "террористов"
Юлия Данильченко
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Все сообщения оказались ложными.Все сообщения оказались ложными.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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7 мая 2019 года для Волгограда запомнится очередной волной «минирований». Анонимный информатор отправил ряд сообщений о возможных взрывах в крупных торговых и бизнес центрах города-героя. Уже известно, что все семь объектов, которые подверглись ложной атаке, осмотрены и никаких опасных предметов не обнаружено. Об этом КП-Волгоград сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Ни одно из сообщений о ложных минированиях в Волгограде не подтвердились. Всего было 7. 4 - ТРЦ, 2 -бизнес-центра и 1 рынок. На электронную почту сотрудников этих учреждений пришло письмо об опасном предмете в здании. По каждому объекту, во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, проведена тщательная проверка, работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками, - добавили в ведомстве.

Напомним, массовые эвакуации начались с бизнес-центра «Волгоград-Сити». Здесь оперативно вывели на улицу всех сотрудников и посетителей. Продолжились эвакуации в ТРЦ «Семь звезд» в Тракторозаводском районе, в Ворошиловском торговом центре, «Европе Сити Молл», «Космосе» и рынке на Елецкой. В этом году это не первый случай: в конце января неизвестные "заминировали" школы и даже администрации районов. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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