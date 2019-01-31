2019-01-31T14:02:39+03:00
Происшествия

Ученики шести “заминированных" школ уже вернулись к занятиям

Силовики продолжают проверять здания, куда пришли письма с угрозами взрывов
Екатерина МАЛИНИНА
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Часть школьников вернулась к занятиям: силовики полностью проверили здания.Часть школьников вернулась к занятиям: силовики полностью проверили здания.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде 31 января неизвестные сообщили о взрывных устройствах в десятках зданий по всему городу, в Волжском, Городищенском районах. Письма с угрозами приходят по электронной почте директорам школ, больниц, администраторам торговых и бизнес центров, даже в Гордуму. Силовики и экстренные службы проверяют здания. Как сообщили «КП-Волгоград» в городском департаменте образования, на данный момент полностью обследовали уже шесть школ. Ученики вернулись в классы на занятия. Это школы № 49, 5 и 35 в Краснооктябрьском районе, № 6 в Центральном районе, № 37 в Дзержинском районе и № 3 в Тракторозаводском районе.

Также возвращаются в здания после работы в них правоохранительных органов пациенты и персонал больниц. Силовикам работы все прибавляется. Письма продолжают приходить.

Волгоград не первый город, который оказался под прицелом электронных "терорристов". Буквально 30 января два десятка учреждений Астрахани также оказались "заминированы". Бомбы сегодня ищут и в Санкт-Петербурге. До этого собщения приходили в несколько городов Сибири и Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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