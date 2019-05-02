В Волгограде прошла первая репетиция парада Победы

СЕГОДНЯ 19:16 2019-05-02T19:16:03+03:00

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Первая репетиция парада Победы 2019 года прошла в Волгограде вечером 2 мая. На главной площади города-героя чеканили шаг более 1,6 тысячи военных, подразделения УФСИН, МЧС и МВД, росгвардейцы, а также казаки, юнармейцы, курсанты и кадеты. До этого отрабатывали слаженность коробок в гарнизоне. Первая тренировка на местности прошла без техники. В одном строю прошли военные в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен Великой Отечественной войны, а также бойцы в современном боевом снаряжении «Ратник» с автоматами АК-74.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, сегодня отрабатывали слаженность парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Отрепетировали приветствие и прохождение торжественным маршем. Командовал парадом начальник Волгоградского гарнизона полковник Николай Мартынюк.

Перед Днем Победы еще одна ночная репетиция парада пройдет в Волгограде 4 мая в 19.00. А в 10 утра 7 мая на площади устроят генеральную репетицию с техникой. Сам парад начнется 9 мая 2019 в 10.00. Все эти дни главная площадь и улица Мира будут перекрыты для транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU