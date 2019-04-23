2019-04-23T17:42:55+03:00
Общество

На месте Тракторного завода в Волгограде строят многофункциональный комплекс

Территорию уже оградили забором и приступили к строительству
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На месте Тракторного завода в Волгограде теперь пустырь. На месте цехов - кучи битого кирпича. Лет пять назад здесь планировали построить жилой комплекс, потом решили, что это будет зона комплексного и устойчивого развития. Здесь предлагали размещение офисных, культурно-досуговых зданий и частично – предприятий с неопасным производством. И вот недавно часть заводской территории обнесли забором, на котором появилась табличка с надписью: «Здесь ведется строительство многофункционального комплекса».

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, территорию размером 14 гектаров (расположенную по адресу: проспект Ленина, 144) получило под застройку ООО «ТЦ Орион». Вопрос обсуждался на публичных слушаниях и никаких дискуссий не вызвал.

И открытых источников известно, что фирма эта зарегистрирована в 2017 году и как раз по адресу нынешней застройки. Что еще удивительно: уставной капитал организации составляет всего 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности - «аренда и управление собственным и арендованным имуществом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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