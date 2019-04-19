2019-04-19T18:26:24+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на дегустацию сыров и мастер-класс по керамике

Фермерская ярмарка на Центральном рынке будет работать 21 апреля 2019 с 11 до 20 часов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Местные сыровары представят свою продукцию.Местные сыровары представят свою продукцию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Каждые выходные на Центральном рынке Волгограда устраивают разные мероприятия, чтобы завлечь покупателей. Не станет исключением и воскресенье, 21 апреля 2019 года. С 11 до 20 часов в мясо-молочном корпусе устроят фермерскую ярмарку с развлекательной программой, мастер-классами по керамике и кулинарными конкурсами. Помимо мяса, рыбы и прочей продукции на прилавках представят свои творения местные сыровары, также волгоградцам предложат различные экопродукты. На фуд-корте пригласят на дегустации, а тех, у кого есть время, ждет пешеходная экскурсия по центру города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, весенние ярмарки на Центральном рынке будут регулярными. Здесь же до середины июня работает ярмарка для дачников. В будущем возможности рынка расширят. В планах - открытие трехэтажной пристройки у входа со стороны улицы Советской.

Главным событием культурной программы на выходные станет Библионочь. Также волгоградцев ждут на мотокроссе и военно-исторической реконструкции (программа на выходные).

ИСТОЧНИК KP.RU

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