БиблиоНочь 2019 в Волгограде: театр, музыка и книги

В 2019 году Библионочь накроет Волгоград 20 апреля. Пройдет акция уже в восьмой раз, а посвятят ее в Год театра, конечно же, волшебному миру театра. Около двухсот библиотек региона распахнут двери для посетителей в непривычно позднее время. Среди книжных полок будет многолюдно. В программе - творческие встречи с художниками, писателями и артистами, концерты, игры и викторины, а также лекции, инсталляции, мастер-классы и выставки. Все желающие смогут обменяться книгами, познакомиться с новинками и записаться в библиотеку. Вход везде свободный. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, где будет самое интересное и куда пойти в БиблиоНочь 2019 в Волгограде.

«СЦЕНОГРАФИЯ» В ГОРЬКОВКЕ

Библионочь в Горьковке в этом году пройдет под названием «Сценография». Центральной темой станет волшебный мир театра и все, что имеет к нему отношение. А сама библиотека вместит сразу несколько сцен, на которых и будет разворачиваться действо. По традиции только в раз в году в этот день посетителей пустят в святая святых - книгохранилище Горьковки. А еще им предложат сыграть роль зрителя.

Детский музыкальный театр «Сады Си-ми-ре-ми-до» покажет спектакль «Земля детей», Театр теней расскажет сказку «Маленький принц», а студия ирландского танца «Келпи» представит танцевальный спектакль «Алиса в стране чудес». Покажет представление мим-шоу «Бонифаций», в квеструме прозвучат отрывки из китайской оперы, роботы будут играть роли в театре будущего.

Волгоградцы смогут поучаствовать в конкурсе театральной самодеятельности, а также воплотить сценический образ. Дефиле участников в костюмах состоится в 20.30 возле древа благодеяний в фойе 2-го этажа. В «Мастерской гримера» научат наносить грим, будут и другие мастер-классы.

В Библионочь будут крутить виниловые пластинки, покажут выставку волгоградских художников «Антракт» и экспозицию об истории волгоградских театров. Фермер-блогер Андрей Прошаков прочитает свои рассказы. Также в программе концерт народного эстрадно-джазового ансамбля Classik. Библиотека им. М. Горького, ул. Мира, 15. 20 апреля, 18.00 - 23.00. 6+

БИБЛИОСУМЕРЕЧНАЯ ПАЛИТРА

Мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек приглашают на веселый праздник «Библиотечно-театральная палитра» в детскую библиотеку. С шести вечера на площадке перед «младшим» крылом библиотеки детвору закружат в веселых танцах герои сказок. А ребят 12+ в фойе «старшего» крыла ждут волонтеры фотостудии «Театральная радуга». Они предложат создать яркие и забавные образы, и, конечно, сделать стильные фото. В 18.30 откроются салоны, где юных читателей встретят и познакомят с театральным искусством герои сказок «Цветик-семицветик», «Изумрудный город», «Золотой ключик» и «Белый туман». В программе - игры, конкурсы, мастер-класс по изготовлению куклы-марионетки.

Читателей со стажем пригласят в салоны «Зеленое глухолесье», «Желтый песок времени», «Красная кулиса» и «Околоцветный детектив», где подросткам откроют тайны закулисья и секреты работы гримеров, костюмеров, декораторов и режиссеров. А завершатся Библиосумерки веселой дискотекой. Областная детская библиотека, ул. Рокоссовского, 48. 20 апреля с 18.00 до 20.30.

ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ И ТЕАТР ТЕНЕЙ

Библионочь в библиотеке для молодежи – это целая череда интересных спектаклей и перформансов. Откроет вечер в 16.30 спектакль «Барышня-крестьянка». В 17.00 гостям покажут кукольные «Японские народные сказки», а в 17.40 - театр теней. В 18.00 начнется перформанс «Без декораций» от молодых поэтов. А в 19.00 гостей ждет музыкальный спектакль по кельтским сказаниям «Воскрешение Рафтери».

В шесть вечера и в 19.30 распахнут двери «Театральные мастерские», где научат делать театральные маски, игрушку-дергунчика и куклу-пряталку. С 18 до 20 часов на мастер-классах также можно попробовать себя в создании комиксов. А в 19.00 всех желающих пригласят сыграть в театральную версию «Крокодила».

В 19.40 театральная студия Анастасии Павловой проведет мастер-класс по сценическому движению. В 20.20 начнется выступление СТЭМа ВолГУ «Точка опоры». А в финале Библионочи будут зажигать театр огня «Семаргл» и рок-группа Karpushkines Band. Областная библиотека для молодежи, ул. Череповецкая, 1. 20 апреля с 16.30 до 21.30.

ПУТЕШЕСТВИЕ В САРЕПТУ

«Старая Сарепта» тоже по традиции присоединится к Библионочи. В библиотеке музея-заповедника гостей ждет книжная выставка «С чего начинается театр». Малышей в 11.00 пригласят в увлекательное путешествие «По страницам букваря». В 13.00 откроется литературно-музыкальная гостиная «Театральные стихи», а в 15.00 начнется интерактивная программа «Театр теней».

В 16 часов гости перенесутся на «Один день в XIX век», а в шесть вечера в старинном подземелье оживут стихи Есенина, Маяковского и других поэтов. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02, 51-67-49. 20 апреля с 11.00 до 20.00.

НОЧНОЕ КНИГОБДЕНИЕ

Предложит окунуться в искусство с 11 утра до 11 ночи БиблиоНочь в свете рампы в Центральной библиотеке Волгограда. В течение всего дня посетители могут отправиться на поиски МАССАРАКШ. В 16.30 встречать гостей будет гранд-дама ночи - певица Ирина Аксёнова. В 17.00 здесь предложат «Файф-о-клок», или «пятичасовой чай». В 18.00 начнется детский квиз, а в семь вечера – встреча с писателем-фантастом Евгением Лукиным. В 20.00 – музыка от квартета JAZZ-ЛЮДИ. А завершит вечер шоу фокусника Вернавы в 22.30. Центральная городская библиотека, пр. Ленина, 42. 20 апреля с 11.00 до 23.00.

В библиотеку имени Шолохова на огонек в эту Библионочь заглянет своя «Муза». Здесь будут петь бардовские песни, ностальгировать по 1960-1970-м годам, общаться с известными волгоградцами, показывать сценические постановки и читать авторские стихи. В 17.30 здесь выступит ансамбль «С песней по жизни». В 18.00 споют казачьи песни. В 18.50 в «Кабачок 13 стульев» пригласит театр-студия «Позитив». В 20.30 гостей ждет эксцентричный «номер» под названием «Автоледи». Библиотека № 17 им. Шолохова, ул. Кирова, 132. 20 апреля с 17.00.

В библиотеке имени Шукшина в 18.15 выступят артисты Царицынской оперы. В 19.10 гостей пригласят на мастер-класс от театрального гримера, костюмера, бутафора, декоратора. В 20.20 откроется творческая мастерская звукотерапевта Светланы Соловьевой, а завершит вечер в 22.00 концерт Веры Щербаковой. Библиотека №24 им. Шукшина, ул. 8-й Воздушной Армии, 35. 20 апреля с 17.00 до 23.00.

В библиотеке на Спартановке в программе Библионочи – «Путешествие по сказкам» от артистов музыкального проекта «Синий троллейбус», показ театра моды «Силуэт», мини-спектакль детского театра «Бибигон» и в 19.35 на сцену выйдут артисты Молодежного театра. В восемь вечера гостей научат мокрому валянию, будет и множество других сюрпризов. Библиотека №20, ул. Николая Отрады, 1а. 20 апреля с 17.00 до 22.00.

В Красноармейском Библионочь откроет детский симфонический оркестр, гостей ждет исторический экскурс в мир театра и лекция по театральному этикету. В шесть вечера откроется музыкально-художественная гостиная. Далее в программе – викторины, концерт и даже мистический сеанс. Библиотека №8, б-р Энгельса, 15. 20 апреля с 16.00 до 21.30.