Куда пойти в Волгограде: БиблиоНочь 2019, Бои за Берлин, мотокросс, футбол и призраки Сарепты

На этой неделе на Волгоград опустится Библионочь (полная программа). В 2019 году тема акции посвящена Году театра и называется «Весь мир - театр». Волгоградские библиотеки 20 апреля будут работать допоздна, а читателей ждут концерты, мастер-классы, встречи с известными писателями, артистами, спектакли, игры, квесты. Большую культурную и развлекательную программу подготовили театры, выставочные и концертные залы. В Сарепте покажут реконструкцию боев за Берлин. Болельщиков ждут на «Волгоград Арене» на матч «Ротор» - «Армавир». А на мототреке «Максимка» пройдут соревнования по квадро- и мотокроссу. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти в Волгограде на этой неделе и где будет самое интересное.

В библиотеках будет многолюдно до самой ночи.Фото: Олег УКЛАДОВ

«ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА»

В воскресенье на территории музея-заповедника «Старая Сарепта» пройдет военно-исторический фестиваль «От Сталинграда до Берлина». С 10 часов утра здесь будут работать тематические интерактивные площадки и выставка, где покажут вооружение красноармейцев и противника. А в 15 часов начнется военно-историческая реконструкция «Уличные бои за Берлин». Пойдут на штурм столицы Германии более 50 реконструкторов из разных городов страны. Задействуют и технику времен войны. Также по традиции гостей накормят солдатской кашей и напоят горячим чаем из полевой кухни. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10. 21 апреля с 10.00. Вход бесплатный.

Концерты

ОРГАН + УДАРНЫЕ

Волгоградская филармония приглашает на концерт органной музыки. Произведения Баха, Накадзимы, Штрауса и Буцко волгоградцам представит органистка высочайшего уровня, народная артистка России Любовь Шишханова (Ярославль). Ее партнером будет виртуоз ударных, солист Волгоградской филармонии Михаил Жура.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 19 апреля в 18.30. Билеты: 200 - 600 руб.

Народная артистка России Любовь Шишханова (Ярославль). Фото: ВОФ

Выставки

«ВЛАСТИТЕЛИ»

21 апреля исполнится 290 лет со дня рождения императрицы Екатерины II, с правлением которой связана эпоха Просвещения в России. К этой дате Музей Машкова, где хранятся два ее портрета, приурочил выставку «Властители». С 19 апреля по 22 мая волгоградцы смогут увидеть посвященные российским императорам живописные и графические произведения XVIII века, а также работы известного волгоградского скульптора Петра Чаплыгина. А 24 апреля в пространстве выставки состоится концерт хора мальчиков и ансамбля юношей «Камертон» под руководством Сергей Лопатина. Музей Машкова, пр. Ленина, 21. 19 апреля в 17.00 - открытие выставки. 24 апреля в 18.00 - концерт.

В рамках акции «Библионочь» школьников 21 апреля приглашают на занятие «Художник и эпоха: серия «Смолянки». Оно тоже будет посвящено юбилею Екатерины II и расскажет о жизни воспитанниц Смольного института. Также ребята смогут смастерить куклу-марионетку из бумаги и картона. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37. Предварительная запись - (8442) 24-16-79. 21 апреля в 11.00. Билеты: 200 руб.

В музее Машкова покажут российских властителей. Фото: ВМИИ

ЭКСКУРСИОННЫЙ ВАГОН

На программу «Подземелья Сарепты. Мистика и легенды» в эту субботу волгоградцы и гости города смогут отправиться в «Старую Сарепту» в специальном экскурсионном вагоне. В пути пассажиров ждет квест-игра, а по прибытии они окажутся на границе параллельного мира и спустятся в старинные подземелья. Отправление от пригородного вокзала Волгоград-1 20 апреля в 11.47, прибытие обратно - в 16.47. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442)67-33-02, 51-67-49.

Театры

«ПОРОСЕНОК ЧОК»

Музыкальная сказка расскажет ребятам, что может сделать смелый, смышленый и веселый Поросенок Чок, если его хочет съесть злой, голодный Волк. Вместе со своей мамой Свиньей и друзьями - Зайкой и Ежом он непременно найдет выход. Этот спектакль - о взаимовыручке и дружбе. И о том, что зло обязательно должно быть наказано. Театр кукол, пр. Ленина, 15, т.: (8442) 383-383, 8-960-880-68-90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru. Премьера! 20 апреля в 11.00 и 13.00. 3 и 26 мая в 11.00. Билеты: 200 - 350 руб. 3+

"Поросенок Чок". Фото Театр кукол

«СОЛДАТ ИВАН ЧОНКИН»

Спектакль «Солдат Иван Чонкин» по знаменитому роману-анекдоту Владимира Войновича заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко поставил в жанре театрально-эстрадного представления. Чонкин - это некий архетип советского народного героя. А за искрометным юмором стоят серьезные размышления о людях, которые прошли через горнило войны и восстанавливали страну после нее. Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru. Премьера! 24 апреля в 19.00. Билеты: от 390 руб. 12+

"Солдат Иван Чонкин". Фото: ВМТ

Спорт

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «АРМАВИР»

«Ротор» продолжает беспроигрышную серию с самого начала весенней половины сезона и поднялся на 9-ю строку турнирной таблицы. Но пять побед подряд - это не предел. В субботу волгоградские футболисты принимают на своем поле ФК «Армавир». Чтобы закрепить успех, поддержка преданных болельщиков не помешает. Чтобы их было больше, «Ротор» пересмотрел политику и в несколько раз снизил цены на билеты. Так что все на стадион! Болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 20 апреля в 14.00. Билеты: 100 - 200 руб.

САМБО

Показательное выступление волгоградские самбисты решили устроить в субботу в торговом центре. Прямо в торговом зале спортсмены продемонстрируют акробатические номера, головокружительные броски, подсечки и другие эффектные приемы. ТРЦ «Акварель», ул. Землячки, 110 Б. 20 апреля в 12.00. Вход свободный.

МОТОКРОСС И АВТОМНОГОБОРЬЕ

Более ста гонщиков сразятся в рамках Чемпионата России и ЮФО по мотокроссу и квадрокроссу в эти выходные на мототреке «Максимка» в Советском районе Волгограда. Здесь же пройдет открытый областной чемпионат по автомногоборью. 21 апреля с 12.00 всех желающих приглашают посмотреть спортивные баталии. Также волгоградцев ждут автошоу, конкурсы, тест-драйвы, подготовили развлечения и для детей.