2019-04-18T11:31:32+03:00
Политика

У пруда на Ангарском волгоградский поисковик нашел мину

Опасный снаряд ликвидировали на Прудбое
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
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Очередную мину времен войны нашел волгоградский копатель возле пруда на Ангарском в Дзержинском районе города-героя. Об опасной находке он сразу же сообщил специалистам группы разминирования. Саперы приехали на место и оценили ситуацию: снаряд пришлось аккуратно выкапывать из земли и транспортировать на полигон.

- Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как 76-мм минометная мина времен ВОВ. Саперы извлекли мину и уничтожили на полигоне Прудбой путем подрыва накладным зарядом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Кстати, это уже четырехсотый снаряд, уничтоженный с начала 2019 года. Буквально неделю назад шесть боеприпасов нашли рабочие, которые рыли траншею для подвода воды в Тракторозаводском районе. А еще один обнаружили прямо на детской площадке в Дзержинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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