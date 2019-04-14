На детской площадке в Волгограде нашли боеприпас времен войны

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-14T08:46:44+03:00

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Опасную находку поисковики нашли на одной из детских площадок жилого комплекса в Дзержинском районе Волгограда в первой половине апреля 2019 года. Десятки лет боеприпас был погребен под толстым слоем земли, но никто и не догадывался о небезопасном соседстве.

- Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как 76-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Так как мина оказалась сложной для транспортировки, саперы извлекли мину, перенесли ее на безопасное расстояние и уничтожили путем подрыва накладным зарядом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Накануне на полигоне Прудбой Волгоградской области обезвредили еще шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Кстати, военные регулярно обучают поисковые группы требованиям безопасности при обнаружении боеприпасов времен войны.

ИСТОЧНИК KP.RU