Под Волгоградом на полигоне Прудбой уничтожили шесть мин времен войны
Накануне, 12 апреля, на полигоне Прудбой Волгоградской области обезвредили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Жителям северной части города-героя повезло, что во время земляных работ удалось найти мины.
- Опасная находка была обнаружена рабочими, когда они рыли траншею для подвода воды в Тракторозаводском районе Волгограда. Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как шесть минометных 76-мм мин времен Великой Отечественной войны, - рассказали КП-Волгоград в Минобороны.
Заявка на разминирование боеприпасов поступила через военный комиссариат. Опытные саперы достали мины, безопасно перевезли их на полигон, где подорвали накладным зарядом. Регулярно военные обучают поисковиков правилам в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU