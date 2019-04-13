Под Волгоградом на полигоне Прудбой уничтожили шесть мин времен войны

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-13T11:32:10+03:00

Их нашли рабочие, когда рыли траншею для водовода

Изменить размер текста: A A

Накануне, 12 апреля, на полигоне Прудбой Волгоградской области обезвредили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Жителям северной части города-героя повезло, что во время земляных работ удалось найти мины.

- Опасная находка была обнаружена рабочими, когда они рыли траншею для подвода воды в Тракторозаводском районе Волгограда. Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как шесть минометных 76-мм мин времен Великой Отечественной войны, - рассказали КП-Волгоград в Минобороны.

Заявка на разминирование боеприпасов поступила через военный комиссариат. Опытные саперы достали мины, безопасно перевезли их на полигон, где подорвали накладным зарядом. Регулярно военные обучают поисковиков правилам в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU