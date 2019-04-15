Въезд в Волгоград с ростовской трассы отремонтируют муниципальные дорожники

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-15T11:43:47+03:00

Эту дорогу ремонтировали в 2013 году, но она настолько раскрошилась, что ее решили капитально обновить до конца этого года. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Разбитую дорогу по улице Неждановой в Волгограде в этом году будет капитально ремонтировать МБУ «Северное». Именно муниципальные дорожники займутся обновлением этого проблемного участка.

Напомним, что эту улицу капитально ремонтировало в 2013-м году ООО «Волгоградское ДСУ». Но сделали тяп-ляп, и уже на следующий год дорога стала буквально крошиться под колесами. Четыре года мэрия судилась с компанией, требуя исправить недочеты по гарантии, пока гарантийный срок не сошел вместе с асфальтом. В этом году торги выиграла муниципальная компания. Она будет ремонтировать три улицы Ворошиловского района Волгограда: Неждановой, Кузнецкая и Автотранспортная.

На улице Неждановой изначально планировали обновить около километра дороги – от 3 Продольной магистрали до Феодосийской. Но, когда после зимы чиновники увидели состояние въезда в город с ростовской трассы, участок реконструкции увеличили. А чтобы машины застряли здесь окончательно в глубоких ямах, дорогу уже отфрезеровали и подлатали наиболее аварийно-опасные отрезки пути.

На улице Кузнецкой в Волгограде МБУ «Северное» отремонтирует участок от улицы Ардатовской до Чинарской.

- В этом году по улице Кузнецкой восстановят свыше километра покрытия, - уточняют в «КП-Волгоград» в мэрии.

На улице Автотранспортная в планах обновить свыше 12 тысяч квадратных метров. Здесь полностью срежут старое покрытие, сделают выравнивающий слой, а сверху уложат высокопрочный асфальтобетон.

ИСТОЧНИК KP.RU