Въезд в Волгоград со стороны Ростовской трассы отремонтируют капитально

На ужасное состояние улицы Неждановой, которая начинается от въезда в Волгоград со стороны ростовской трассы, водители жаловались давно. Но после зимы здесь просто яма на яме. В чем лично убедился и журналист «КП-Волгоград», оценив все «прелести гостеприимной встречи» въезжающих в город с этого направления. Не прошло и недели после нашей публикации, как сюда пригнали дорожную технику. И закипела работа.

В рамках экстренных мер решили срезать разрушенный асфальт. На данный момент муниципальное предприятие уже отфрезеровало почти 8 тысяч квадратных метров покрытия. Это проще, чем залатать многочисленные ямы. А те колдобины, которые оказались глубже отфрезерованного уровня, залатают литым асфальтом. Опять же в качестве оперативных мер. Впоследствии здесь планируют сделать капитальный ремонт.

Улица Неждановой уже была в списках на капремонт в 2019-м году. Правда, в план попал лишь небольшой участок – от Третьей Продольной магистрали до улицы Феодосийской. Теперь решили добавить еще пару километров – до выезда из Волгограда.

- Эта дорога с большим трафиком, в том числе и транзитного транспорта, - говорит руководитель департамента городского хозяйства мэрии Виталий Земцов. – Она испытывает большие нагрузки и уже как притча во языцех. Мы – администрация города Волгограда – вынуждены сейчас проводить работы по приведению ее в нормативное состояние по удалению аварийно-опасных ям на дороге. В рамках содержания улично-дорожной сети мы это выполняем. Но мы понимаем, что движение здесь будет только увеличиваться, в связи с чем приняли решение в этом году эту дорогу отремонтировать комплексно. То есть если мы планировали в начале года сделать только участок от 3-й продольной магистрали до улицы Феодосийской, но увидев, что здесь происходит, решили сделать и этот участок полностью, комплексно. Это дополнительно порядка 2 километров 200 метров.

Конкурсные процедуры и выбор подрядчика еще впереди. Помимо ремонта, в этом году в планах у чиновников – расширение улицы Неждановой.

- Через год – через два построят обход поселка Максима Горького, там будет новая шестиполосная трасса, она будет в конечном итоге вклиниваться в двухполосную дорогу, идущую в город, значит, нам надо предусматривать расширение этой дороги, хотя бы до 3-й продольной магистрали, чем мы в ближайшее время и будет заниматься, проектировать, - рассказывает Земцов.

Пока точных сроков, когда отремонтируют улицу Неждановой, не называют. Но в любом случае все дорожные работы по программе "Безопасные и качественные дороги" в Волгограде должны завершить к сентябрю.

Напомним, улицу Неждановой капитально ремонтировали в 2013 году. Подрядчиком выступала компания ООО «Волгоградское ДСУ». Но работу выполнили некачественно. Уже в 2014-м асфальт стал разрушаться. По гарантийным обязательствам подрядчик даже устранил недочеты – выполнил ремонт «картами». Но и латки продержались недолго. Администрация Волгограда несколько лет судилась с подрядчиком.