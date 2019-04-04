Зарево от волжских теплиц видно даже из космоса

СЕГОДНЯ 19:59 2019-04-04T20:09:19+03:00

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В уникальной фотогалерее космонавта Олега Кононенко уже сотни видов ночных городов, которые он снимает с Международной космической орбиты. Волгоград уже не раз попадал в его чудо-объектив. Волгоградцы говорят, что с орбиты наш мегаполис напоминает динозавра. 2 апреля в коллекцию космонавт добавил ночную Астрахань, а еще Новороссийск, Владивосток и Краснодар. А недавно в подборке оказался и наш город-спутник Волжский.

Даже из космоса Волжский кардинально отличается от всех других российских городов. Знаете чем? Ярким свечением расположенных у города теплиц Ботаники, зарево которых видно на тысячи и тысячи километров.

«Ого, кто это уезжая из Волжского свет не выключил?», «Волжский даже из космоса не потеряешь, по свету фонаря дорогу найдешь», «В таком зареве даже дороги в Волжском ровными кажутся», - иронизируют волгоградцы, обсуждая космическое фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU