С 23 февраля: космонавт Олег Кононенко передал Волгограду привет с орбиты

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-23T15:51:09+03:00

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Все-таки Волгоград - космический город, как бы его ни критиковали. Посмотрите, как красиво он выглядит из космоса! Накануне 23 февраля Росмосмос сделал волгоградцам такой подарок - опубликовал несколько снимков космонавта Олега Кононенко.

«Самара, Оренбург, Волгоград - вам привет из космоса!», - написали исследователи на своей страничке в инстаграме.

И хотя наш город-герой смотрится с орбиты менее ярким, чем другие российские мегаполисы, он все равно прекрасен.

Некоторые волгоградцы, кстати, заметили, что вид Волгограда из космоса напоминает дракона с головой на Спартановке, желудком - в Центральном районе, а хвост протянулся в Красноармейский.

Вот такого дракона рассмотрели на космическом фото волгоградцы.

А кто-то написал в комментариях к фото Роскосмоса, что Волгоград похож на морского конька. И еще на одну деталь обратили внимание пристальные волгоградцы - наш город такой длинный, что не вместился в кадр.

«Хаха, а Волгоград весь не поместился на фото даже со спутника. Опять отличился», - смеются подписчики.

roscosmosofficial Волгоград, Самара, Оренбург привет вам из космоса от космонавта Олега Кононенко!

ИСТОЧНИК KP.RU