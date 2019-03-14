Волгоградца оштрафовали на 200 тысяч рублей за осквернение скульптуры «Родина-Мать»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-14T15:33:31+03:00

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Волгоградец Алексей Волков, который позиционирует себя, как оппозиционер, заплатит крупный штраф за то, что посмел облить зеленкой скульптуру «Родина-Мать зовет!». Волгоградский областной суд вынес окончательное решение: назначить Волкову штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, инцидент этот произошел в марте 2017-го.Как доказали следователи, именно Алексей Волков разместил в одной из групп социальной сети «Вконтакте» фотографию скульптуры «Родина-Мать зовет!», лицо которой было замазано зеленым цветом.

Правоохранителей Волгограда тогда завалили жалобами жители, возмущенные появившемся в сети фото. Следователи организовали проверку по данному факту и завели уголовное дело по статье «публичное осквернение символов воинской славы России» (статья 354.1 УК РФ часть 3).

Позже на Волкова пытались завести уголовное дело еще по статье «реабилитация нацизма», но спустя два года апелляций и разбирательств все ограничилось штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU