В Волгограде ищут волка или собаку для съемок в кино

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:52:37+03:00

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В Волгограде снимают очередную киноленту про Великую Отечественную войну. На этот раз фильм будет о партизанах, которые боролись с фашистами на подступах к Сталинграду. Рабочее название ленты - «Отряд». И авторы картины сейчас ищут четверолапых актеров.

- Требуются собаки или метисы волков, также рассматриваются сами волки для съемок художественного фильма «Отряд», - такое объявление разместили у себя в группе волгоградские волонтеры приюта для бездомных животных «Дино».

Автор киноленты - Роман Высоцкий. На сайте «Отряда» говорится, что он почти два года изучал архивные документы, в том числе засекреченные бумаги КГБ и НКВД. В основу легла история реально существовавшего 910-го партизанского отряда «Смерть фашизму!». Горстка бойцов действовала с июля по ноябрь 1942 года в Нижне-Чирском районе Сталинградской области и нанесла немалый урон противнику. Почти все партизаны погибли. В бывшем партийном архиве десять томов документов под грифом «Секретно» посвящены этому отряду.

ПО ВОПРОСУ УЧАСТИЯ В ФИЛЬМЕ ВОЛКОПОДОБНЫХ СОБАК ОБРАЩАТЬСЯ: 89610638218 или на профиль Алины Зевакиной