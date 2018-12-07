2018-12-07T15:56:01+03:00
Общество

Нужны актеры, платья и телеги: в Волгограде проходит кастинг на роли в фильме «Отряд»

Детские кастинги на роли в кинофильме идут уже сейчас, а взрослые начнутся с 10 декабря 2018
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подготовка к съемкам второй части кинофильма «Отряд». На фото - юные актеры кинофильма и продюсер Роман Высоцкий.Подготовка к съемкам второй части кинофильма «Отряд». На фото - юные актеры кинофильма и продюсер Роман Высоцкий.
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В Волгограде продолжаются съемки полнометражного художественного фильма «Отряд» или «Особое задание» о том, как партизаны и школьники Нижнего Чира вели смертельную схватку с врагом на подступах к Сталинграду. Сценарий основан на реальных событиях, а в одной из ролей снялась свидетельница тех событий. Съемки пройдут с 1 июля по 30 ноября 2019 года и будут длиться 50 дней. Сейчас режиссер и продюсер фильма ищут актеров. Попробовать себя в ролях красноармейцев, партизан и станичников могут и волгоградцы. Сейчас идут детские кастинги, с 10 декабря стартует отбор на взрослые роли. Проект некоммерческий, поэтому зарплаты ожидать не стоит. А вот слава и почет – гарантированы. Съемочной группе можно помочь и раритетной одеждой, и транспортом, разместить у себя актеров или поддержать материально. Также разыскиваются телега, мебель и предметы обихода того времени.

С ОПЫТОМ, НО БЕЗ ТАТУИРОВОК

Массовку для съемок будут набирать позже, ближе к лету. А пока нужны актеры с опытом или хотя бы с базовыми знаниями и навыками.

- Нам нужны разные типажи на роли партизан, красноармейцев, советских военнопленных, немцев, карателей, полицаев и просто станичников. В первую очередь, это профессиональные актеры, студенты, артисты волгоградских театров, а также люди без специального образования, - рассказал «КП-Волгоград» продюсер фильма Роман Высоцкий. - Возраст - от 18 до 70 лет. Так как действие происходит в 1942 году, то актеры должны быть без признаков современности на лице и теле – пирсинга, татуировок на видных местах и крашеных волос.

Съемки будут проходить в Волгограде и области. Кастинги проходят по понедельникам с 12.00 до 19.00 в школе-студии экранных искусств Артлантида на улице Мира, 19. На общение с каждым претендентом отводят 20 – 30 минут, будущих актеров попросят почитать текст, чтобы сразу дать ответ – подходят они или нет.

Юных актеров уже набрали. На фото - репетиция с Лизой Старуновой и Кириллом Нефедовым.

Юных актеров уже набрали. На фото - репетиция с Лизой Старуновой и Кириллом Нефедовым.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ПЛАТЬЯ, САПОГИ И ТЕЛЕГИ

Понадобится съемочной группе и реквизит 30-х, 40-х годов прошлого века. Посмотрите, вдруг где-то в бабушкином сундуке или на чердаке лежит одежда того времени – штаны, телогрейки, платья, блузы и рубахи, обувь и головные уборы того времени, а также предметы обиходы, мебель. Разыскивают и телеги или деревянные повозки довоенного образца. Все это очень нужно для съемок фильма «Отряд». Вещи обещают после съемок вернуть в целости и сохранности (если они вам, конечно, понадобятся).

Понадобится съемочной группе и помощь с размещением актеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также членов съемочной группы в период с 1 июля по 30 ноября 2019 года. Не на весь срок, в зависимости от роли они пробудут в Волгограде от одного до 20 съемочных дней. Также требуется два автобуса для гримвагена и костюмерной - желательно без сидений внутри, и один – обычный пассажирский. Два микроавтобуса – возить съемочную группу и аппаратуру, и легковые авто.

Задействуют в фильме и реконструкторов ВИК "Пехотинец". Фото: Андрей МИРЕЙКО

Задействуют в фильме и реконструкторов ВИК "Пехотинец".Фото: Андрей МИРЕЙКО

- Мы хотим снять хорошее, правдивое кино о подлинных героях Сталинградской битвы и надеемся на поддержку земляков, - говорит Роман Высоцкий. - Проект некоммерческий, финансирования у нас нет, но все горюче-смазочные материалы оплатим полностью, а водителей и актеров мы обязательно обеспечим трехразовым питанием.

Заявки для участия в кастинге направляйте кастинг директору проекта - Алексею Абрамову.

Если вы хотите помочь съемочной группе, пишите на электронную почту: belaya_strela_ps@mail.ru продюсеру Роману Высоцкому и помощнику продюсера Денису Ушакову.

Для тех, кто может помочь материально - карта Сбербанка РФ 4276 4000 5527 8304, в сообщении пишите - Отряд.

О ФИЛЬМЕ

Фильм «Отряд» (еще одно рабочее название - «Особое задание») - это военно-исторический детектив, драма.

Действие начинается в наши дни. В Волгоград прилетает известный кинопродюсер, собирающий материал для своего нового фильма о Великой Отечественной войне. Случайно к нему попадают архивные документы об отряде. Из них он узнает, что все партизаны погибли. Кто их предал - неизвестно до сих пор, но существует несколько версий провала. Продюсер начинает частное расследование, результаты которого ошеломляют. Действие картины переносит нас в июль 1942 года. Полчища фашистов наступают на Сталинград, на их пути лежит казачья станица Нижне-Чирская. Горстка партизан и школьников вступает в смертельную схватку с врагом…

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Фото с кастингов и съемок предоставлены съемочной группой.

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