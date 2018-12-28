2018-12-28T09:41:48+03:00
Общество

Волгоградцам покажут 139 снеговиков

На площади Павших борцов пройдет фестифаль арт-скульптур
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Основные мероприятия пройдут на площади Павших борцов.Основные мероприятия пройдут на площади Павших борцов.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Тем, кто не уехал на новогодние каникулы в деревню или не отправился отмечать его в зимнюю Прагу, мэрия приготовила насыщенную программу развлечений. Например, на 5 января запланирован фестиваль «Снеговик-2019». Скульпторы и творческие коллективы заранее создадут из снега одного из любимых сказочных персонажей. Причем будут они разные и предстанут в образах режиссера, почтовика, Деда Мороза, дворника и множестве других образов. Всего волгоградцы смогут увидеть 139 арт-скульптур. Высота каждого будет не меньше одного метра. Приветствуется, если территорию вокруг зимних героев с морковкой обставят соответственно задумке.

Авторов лучших снеговиков наградят.

Мероприятие состоится на площади Павших борцов в 14-00 5 января. Одновременно с этим фестивале там же пройдет конкурса караоке «Будь VGолосе #С песней теплее».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2019 в Волгограде: полная программа праздника

Куда пойти на Новый год с ребенком, с друзьями или всей семьей [фейерверк, новогодняя ночь, программа мероприятий]

Новогодние представления и спектакли в Волгограде: все елки для детей и взрослых 2018 - 2019 [что, где, почем]

Как будет ездить транспорт Волгограда в новогоднюю ночь 2019 (подробности).

Как будут работать транспорт, почта, банки, магазины, поликлиники, аптеки и службы ЖКХ в новогодние праздники 2019 в Волгограде (полезные телефоны и адреса, транспорт, безопасность, режимы работы)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде в январе 2019 зальют 30 катков
Трое восемнадцатилетних волгоградцев попали в больницу после ДТП на московской трассе
Анна Кравченко вывела Волгоградскую область в полуфинал проекта «Новая звезда»
Волгоградская область за пять лет в три раза увеличила экспорт зерна
Волгоград попал в ТОП-10 городов России по числу новых хостелов
За год волгоградские саперы ЮВО уничтожили более 3 тысяч снарядов
В ТОП-200 лучших событий России попал камышинский арбузный фестиваль
В Волжском директору «дочки» Русгидро дали 8 лет «строгача» за откат
Им нужна еда: волгоградцев просят помочь с кормом для собак из горпитомника
Волгоградские ерики и озера почистили на 200 миллионов рублей
Новогодний мотохоровод устроят в Волгограде
В Волгограде задержали две банды малолеток
Волгоградцев ждут на бесплатных утренниках на площади Павших борцов
Волгоградец избил семилетнего пасынка до смерти, потому что тот плохо колол дрова
На юге Волгограда в аварии с маршруткой пострадала пассажирка
В Волгограде ищут пропавшего пять дней назад рыбака
Пассажиров волгоградских электричек 28 декабря встретят Дед Мороз и Снегурочка
В авариях на волгоградских трассах пострадали четыре человека
В Волгограде при пожаре на складе стеклотары погибла женщина
Два астраханца за взятку пытались получить корочки о курсах вождения
В Волгоградском областном наркодиспансере сменили главврача