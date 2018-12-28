Волгоградцам покажут 139 снеговиков

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-28T09:41:48+03:00

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Тем, кто не уехал на новогодние каникулы в деревню или не отправился отмечать его в зимнюю Прагу, мэрия приготовила насыщенную программу развлечений. Например, на 5 января запланирован фестиваль «Снеговик-2019». Скульпторы и творческие коллективы заранее создадут из снега одного из любимых сказочных персонажей. Причем будут они разные и предстанут в образах режиссера, почтовика, Деда Мороза, дворника и множестве других образов. Всего волгоградцы смогут увидеть 139 арт-скульптур. Высота каждого будет не меньше одного метра. Приветствуется, если территорию вокруг зимних героев с морковкой обставят соответственно задумке.

Авторов лучших снеговиков наградят.

Мероприятие состоится на площади Павших борцов в 14-00 5 января. Одновременно с этим фестивале там же пройдет конкурса караоке «Будь VGолосе #С песней теплее».

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