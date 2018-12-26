2018-12-26T18:54:10+03:00
Общество

В Волгограде с нового года подорожает проезд в маршрутках №4 и 36

Некоторые перевозчики уже развесили объявление о повышении тарифа
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Готовьтесь к новым расходам.Готовьтесь к новым расходам.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Еще один «подарочек» к новому году подготовили волгоградцам маршрутчики: с 1 января они поднимают стоимость проезда.

«Внимание! С 18.00 31 декабря по 3 января (включительно) стоимость проезда будет составлять 30 рублей. А с 4 января проезд будет 25 рублей», - такие объявления развесили сегодня в маршрутках №4, которые соединяют ж/д больницу и площадь Ленина в Волгограде. Для справки, сейчас проезд в этой маршрутке составляет 20 рублей (от кольца до кольца). Об этом «КП-Волгоград» рассказали раздосадованные пассажиры этой маршрутки.

Кроме «четверки» с нового года поднять цену на проезд планирует перевозчик, который работает на маршруте №36. Максимальная цена за проезд на этой маршрутке составит 30 рублей.

Напомним, что с 1 января в Волгограде на 5 рублей повышается и стоимость проезда в муниципальном транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах). Депутаты Волгоградской гордумы уже одобрили повышение. Впрочем, льготы у волгоградцев останутся. Также можно будет сэкономить на проезде с картой «Волна»: билет подорожает всего на 2 рубля - с 18 до 20-ти рублей.

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