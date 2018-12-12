С 1 января 2019 в Волгограде подорожает проезд

С 1 января 2019 года волгоградцев ждет совсем другая жизнь. Из-за повышения на 2% налога на добавленную стоимость вырастут цены на услуги ЖКХ, подорожают продукты и все-все-все, плюс ползет вверх стоимость бензина, которая также тянет за собой все цены. Еще одним новогодним подарком и ударом по кошельку для жителей Волгограда может стать повышение платы за проезд в общественном транспорте. Цена билеты на поездку может вырасти на 5 рублей. В случае принятия решения, проезд в Волгограде подорожает с 1 января. Коснется это маршруток, автобусов, трамваев и троллейбусов.

Если решение о повышении цен на проезд примут, то билет на одну поездку автобусе, простом трамвае или троллейбусе с 1 января 2019 подорожает с 20 до 25 рублей. Но можно будет и сэкономить - по карте «Волна» билет будет дороже всего на 2 рубля - 20 рублей вместо 18. Коммерческие перевозчики также уведомили о планах поднять цены на проезд на протяженных маршрутах в среднем на 5 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, к чемпионату мира Волгоград закупил в лизинг десятки новых автобусов и трамвайных вагонов. Пришло время платить.

- За последние два года, начиная с 1 января 2017-го, дизельное топливо, электричество и газ подорожали в среднем 27 - 29%, – добавляют в мэрии. - Так что индексация стоимости проезда - мера необходимая.

Есть и приятная новость - цена на проезд в скоростном трамвае не изменится и останется равна 25 рублей при оплате наличными и 23 рубля по карте «Волна». Так что простой трамвай впервые за много лет сравняется в цене с маршрутами СТ и СТ-2.

А КАК У НИХ?

Сколько стоит проезд

Омск - 30 рублей (25 по электронной карте)

Мурманск - 28 рублей (повысят до 32)

Нижний Новгород - 28 руб.

Краснодар - 26 рублей

Самара - 25 рублей (хотят повысить до 28)

Казань - 25 рублей (23 при электронной оплате)

Тюмень - 25 рублей (24 при электронной оплате)

Барнаул: 20/25 рублей - маршрутки, автобусы - 20/23, трамваи и троллейбусы - 19/21 (до/после повышения); по транспортной карте - 21 рубль везде

Красноярск - 22 рубля

Новосибирск: 22 рубля автобус и метро, 21 - троллейбус