Повышение платы за проезд в Волгограде депутаты рассмотрят 21 декабря

Администрация Волгограда внесла в городскую Думу проект решения, предусматривающий повышение на 25% с 1 января 2019 года платы за проезд в общественном транспорте. Предполагается, что стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и простом трамвае составит 20 рублей при расчете картой "Волна" и 25 рублей при оплате наличными. А вот проезд на скоростном трамвае не подорожает и тоже будет стоить 25 рублей. 18 декабря документ поддержали депутаты профильного комитета гордумы - по дорожному хозяйству и транспорту. Этот вопрос городские законотворцы рассмотрят на ближайшем заседании – 21 декабря.

- Это первая индексация стоимости проезда за два года. С 2016 года тарифы не корректировались. При этом льготы, действующие в настоящее время для горожан, будут сохранены в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в городской Думе.

При этом депутаты отметили, что более 90% пассажиров в Волгограде пользуются картой «Волна». А это значит, что для подавляющего большинства волгоградцев проезд подорожает не на 25%, а всего лишь на 2 рубля или 11%. К тому же среди городов-миллионников у нас самые низкие тарифы. Да и себестоимость пассажирских перевозок с каждым годом растет.

Так, если сбудется прогноз, по которому в 2019 году общественный транспорт Волгограда сохранит пассажиропоток в 74,3 миллиона человек, себестоимость перевозки одного пассажира в автобусе будет равна 28,18 рубля, в трамвае и троллейбусе еще дороже - 30,16 рубля. Разницу между стоимостью билета и реальными затратами приходится компенсировать перевозчикам из бюджета, а он не резиновый. При этом услуги за последние два года подорожали на 7,8%, дизельное топливо – на 29,3%, электричество - на 27,1%, компримированное топливо - на 26,7%. Выросли цены на материалы, запчасти. И это - не предел. К тому же с 1 января ставка НДС подрастет с 18 до 20% и потянет за собой цены на все товары и услуги. Так что проезд в Волгограде в любом случае подорожает.