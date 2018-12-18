2018-12-18T17:30:34+03:00
Общество

Повышение платы за проезд в Волгограде депутаты рассмотрят 21 декабря

Стоимость проезда с 1 января 2019 планируют увеличить на 5 рублей или на 25%
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Волгограда подорожает до 25 рублей.Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Волгограда подорожает до 25 рублей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Администрация Волгограда внесла в городскую Думу проект решения, предусматривающий повышение на 25% с 1 января 2019 года платы за проезд в общественном транспорте. Предполагается, что стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и простом трамвае составит 20 рублей при расчете картой "Волна" и 25 рублей при оплате наличными. А вот проезд на скоростном трамвае не подорожает и тоже будет стоить 25 рублей. 18 декабря документ поддержали депутаты профильного комитета гордумы - по дорожному хозяйству и транспорту. Этот вопрос городские законотворцы рассмотрят на ближайшем заседании – 21 декабря.

- Это первая индексация стоимости проезда за два года. С 2016 года тарифы не корректировались. При этом льготы, действующие в настоящее время для горожан, будут сохранены в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в городской Думе.

При этом депутаты отметили, что более 90% пассажиров в Волгограде пользуются картой «Волна». А это значит, что для подавляющего большинства волгоградцев проезд подорожает не на 25%, а всего лишь на 2 рубля или 11%. К тому же среди городов-миллионников у нас самые низкие тарифы. Да и себестоимость пассажирских перевозок с каждым годом растет.

Так, если сбудется прогноз, по которому в 2019 году общественный транспорт Волгограда сохранит пассажиропоток в 74,3 миллиона человек, себестоимость перевозки одного пассажира в автобусе будет равна 28,18 рубля, в трамвае и троллейбусе еще дороже - 30,16 рубля. Разницу между стоимостью билета и реальными затратами приходится компенсировать перевозчикам из бюджета, а он не резиновый. При этом услуги за последние два года подорожали на 7,8%, дизельное топливо – на 29,3%, электричество - на 27,1%, компримированное топливо - на 26,7%. Выросли цены на материалы, запчасти. И это - не предел. К тому же с 1 января ставка НДС подрастет с 18 до 20% и потянет за собой цены на все товары и услуги. Так что проезд в Волгограде в любом случае подорожает.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей
Плату за содержание и ремонт имущества изменят с 1 января 2019 жителям Волгограда
Вовремя: волгоградцы увидят новогоднее поздравление президента по местному времени
Под Волгоградом полицейский «повесил» чужое преступление на парня ради его же блага
В Волгограде на семи станциях скоростного трамвая поставят терминалы для связи с диспетчером
Волгоградец прятался от полицейских в антресоли под потолком
В Волгограде в парке «Сказка» поселились сказочные герои
Волгоградец дважды обманул бывшую жену и ребенка
Волгоградские трассы убирают 200 спецмашин
В Волгограде ревизоры забраковали 400 килограммов опасной рыбы
В Астрахани парень утопил дорогую папину машину и чудом остался жив
В Волжском 17-летний парень устроил аварию
Ляйсан Утяшева о Волгограде: Очень пустынно, ходила, как призрак
Под Волгоградом дорожники построят два моста
Камышинские полицейские вытащили из огня троих мужчин
Волгоградстат подсчитал, во сколько обойдутся волгоградцам подарки и новогодние развлечения
Часть волгоградских пенсионеров получит пенсию за январь уже в декабре
Волгоградцы реже,чем в прошлом году, болеют ОРВИ
Волгоградские фермеры получили субсидий и грантов почти на 4 миллиарда рублей
Волгоградец может сесть за патроны, которые 15 лет хранил дома
В Волгограде грузовик потерял десятки труб прямо на оживленном перекрестке