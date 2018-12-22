Волгоградские волонтеры ищут заботливых хозяев для пса без нижней челюсти

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-22T08:36:19+03:00

Полгода назад в Сида бросили петарду в пасть

Изменить размер текста: A A

В марте 2018 года в районе СНТ «Энергетик» на Горной Поляне в Советском районе Волгограда зоозащитники увидели мучавшегося несколько дней рыжего пса. У него отсутствовала нижняя челюсть. Волонтеры организовали целую спасательную операцию, чтобы поймать перепуганное животное. Но оголодавшая собака все-таки пошла на контакт.

- От нижней челюсти остались два обломка с обеих сторон, не было части языка. По факту характер травмы схож как при взрыве петарды в пасти, - вспоминает подробности основательница одноименного мини-приюта Наталия Грандовская. – Сделали операции, состояние было тяжелое, но Сид (так назвали подопечного) оказался сильным и выдержал все испытания.

Волонтеры написали заявление в полицию за жестокое обращение. К сожалению, результата никакого – искать, кто издевался над дворнягой не стали. А тем временем за прошедшие восемь месяцев Сид полностью восстановился. Да, у него нет нижней челюсти, но уж чем-чем, а отсутствием аппетита пес не страдает:

- Аппетит у него отменный, гулять любит, активный, играет с другими собаками, особенно с девчатами, - рассказала КП-Волгограда Наталия.

Сейчас Сид ищет новый дом. Конечно, хозяева должны с пониманием отнестись к его необычной внешности.

За всеми вопросами касательно помощи обращаться в «Группу помощи мини-приюту Грандовской Наталии».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Волгоградские волонтеры ищут дом коту с двумя лапками

Волонтеры спасают пса, расстрелянного в упор из ружья