2018-12-16T10:08:30+03:00
Общество

Волонтеры спасают пса, расстрелянного в упор из ружья

Беленькому ампутировали ухо и лапу, а по факту стрельбы завели уголовное дело
Юлия Данильченко
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Беленький очень хочет жить. Фото Наталии Грандовской.Беленький очень хочет жить. Фото Наталии Грандовской.
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8 октября зоозащитники забили тревогу: на территории школы № 76 в Краснооктябрьском районе Волгограда лежит белый пес. Даже повидавшие немало искалеченных животных волонтеры назвали его травмы чудовищными. Оказалось, собаку расстреляли в упор из ружья. Беленького (так назвали подопечного) привезли в клинику.

За эти два месяца пережито немало: сначала ампутировали ухо. Лапу пытались спасти, но не удалось. И это далеко не все проблемы, с которыми столкнулись волонтеры. Раны заживали плохо, у пса обнаружили целый букет серьезных болячек плюс жуткое истощение. В городе-герое есть лишь один человек, способный несмотря ни на что и вопреки всем до конца спасать такого больного. Пока одни предлагали усыпить, Наталия Грандовская пошла в полицию и написала заявление.

Белое и черное. Фото Наталии Грандовской.

Белое и черное. Фото Наталии Грандовской.

- Завели уголовное дело. Есть законы за жестокое обращение с животными, за такое должны наказывать, - рассказала КП-Волгоград Наталия. – Сейчас Беленький идет на поправку, но всегда нужна помощь: корм, пеленки. Дорого обходится передержка с медицинским уходом.

После реабилитации Беленький будет искать добрую семью. Волгоградские волонтеры уже доказали: собака-инвалид такая же активная и преданная, как и их здоровые сородичи. За всеми вопросами касательно помощи обращаться в «Группу помощи мини-приюту Грандовской Наталии».

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