2018-12-15T13:27:02+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры ищут дом кошке с двумя лапками

Масяня передвигается на задних ножках и совсем не чувствует себя инвалидом
Юлия Данильченко
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Фото ГРУППА ПОМОЩИ МИНИ-ПРИЮТУ Грандовской НаталииФото ГРУППА ПОМОЩИ МИНИ-ПРИЮТУ Грандовской Наталии
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Искалеченного котенка волонтеры нашли в сентябре 2017-го на остановке Радомская в Ворошиловском районе Волгограда. Трамвай отсек обе передние лапки. На душераздирающее зрелище прохожие никак не реагировали.

- Котенок сутки метался от боли, ползал по земле, а все только перешагивали, торопясь по своим делам, которые, видимо, важнее чьей-то бесценной жизни. И только утром одна девушка нашла мой номер и привезла умирающего малыша, - рассказала КП-Волгоград основательница одноименного мини-приюта Наталия Грандовская.

В Волгограде любой, кто хоть как-то связан с зоозащитой, знает ее имя. Девушка никогда не откажет, поможет в ситуации, когда, кажется, животное не спасти. Эта история как раз про спасение до конца. Несмотря на ужасные травмы и инфекцию, Масяню (так назвали подопечную) успешно прооперировали, вылечили. Спустя всего пару месяцев после несчастного случая кошечка выиграла конкурс «Ваш питомец тогда и сейчас», получив от волгоградцев почти тысячу голосов.

Фото ГРУППА ПОМОЩИ МИНИ-ПРИЮТУ Грандовской Наталии

Фото ГРУППА ПОМОЩИ МИНИ-ПРИЮТУ Грандовской Наталии

Сейчас эта замечательная пушинка ищет любящих хозяев, которые с пониманием отнесутся к ней. По всем вопросам обращаться в группу Наталии Грандовской.

Фото ГРУППА ПОМОЩИ МИНИ-ПРИЮТУ Грандовской Наталии

Фото ГРУППА ПОМОЩИ МИНИ-ПРИЮТУ Грандовской Наталии

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