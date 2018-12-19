Волгоградский «Ротор» покинули три игрока

19 Дек. 14:25 2018-12-19T14:25:43+03:00

Из команды ушли сразу три защитника, в том числе капитан

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«Первые пошли», - опечаленно комментируют волгоградские болельщики новость о том, что «Ротор» покинули сразу три игрока. Как сообщили «КП-Волгоград» в клубе, на сегодняшний день команду покинули Роман Бугаев (провел 16 игр за сине-голубых), Максим Карпов (13 игр), Исмаил Эдиев (16 игр, 1 гол). Причем все трое - опытные защитники, и двое из них носили капитанские повязки: первым капитаном «Ротора» был Эдиев, затем Карпов.

Уход последнего, впрочем, был ожидаем. Максим Карпов был замечен на просмотре в ФК «Крылья Советов» еще в ноябре.

- Футбольный клуб «Ротор» благодарит парней за проделанную работу и желает удачи и побед! - гласит сообщение на официальном сайте сине-голубых.

Куда перешли Эдиев и Бугаев не сообщается. Но вероятнее это не последние «потери» «Ротора» на этих зимних каникулах. Ведь у многих игроков контракты заканчиваются уже в январе. И новый тренер вновь будет формировать новый состав. Напомним, главного наставника сине-голубых Роберта Евдокимова уволили сразу после последнего поражения на «Волгоград Арене» (24 ноября «Ротор» проиграл ярославскому «Шиннику» со счетом 1:3). И вместо запланированного в начале сезона восьмого места оказался на 15-м.