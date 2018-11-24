2018-11-24T16:07:53+03:00
Спорт

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера «Ротора»

Исполняющим обязанности назначен Павел Могилевский
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Роберт Евдокимов не оправдал надежды.Роберт Евдокимов не оправдал надежды.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Роберта Евдокимова уволили с должности главного тренера волгоградского «Ротора». Команда не выполнила задачу, которую поставило перед сине-голубыми руководство Волгоградской области. Последний матч 24-го тура Олимп-Первенство ФНЛ «Ротор» проиграл: игра с ярославским «Шинником» закончилась на «Волгоград Арене» с разгромным проигрышем 1:3 в пользу соперника.

Сразу же после этого матча глава областного спорткомитета Александр Глинянов объявил в раздевалке о том, что с этого момента - с 24 ноября - исполнять обязанности главного наставника «Ротора» будет исполнять Павел Могилевский.

Ротор - Шинник. Гол Олега Николаева .

- Роберт Евдокимов отправлен сегодня в отставку. Мы благодарим его за совместную работу и желаем ему успехов в дальнейшей работе, - заявил "КП-Волгоград" президент клуба "Ротор" Андрей Рекечинский. - Я хочу извиниться перед болельщиками за неудовлетворительный результат команды на этом промежуточном этапе, и поблагодарить их за поддержку.

Главного тренера Ротора отправили в отставку.Об отставке Евдокимова из первых уст https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3306944/

Напомним, что перед началом сезона «Ротору» поставили задачу закрепиться в середине турнирной таблицы, в идеале на восьмом месте. Но команда даже не приблизилась к этой позиции. Роберт Евдокимов уже порывался уйти с должности главного тренера после проигрыша в игре за Кубок России, но тогда ему дали последний шанс. Однако, результата волгоградцы так и не добились.

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