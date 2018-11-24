Волгоградский «Ротор» проиграл ярославскому «Шиннику» - 1:3

Вот и закончилась первая половина сезона 2018/2019 Олимп-Первенства ФНЛ. К сожалению, волгоградцы так и не показали результативную игру. Последний матч с ярославским «Шинником», который прошел 24 ноября на «Волгоград Арене» сине-голубые проиграли с разгромным счетом - 1:3.

Соперники встретились на поле в два часа дня. Болельщиков, учитывая морозную погоду, собралось немало – 10364 человека. И хотя волгоградские фанаты ожидали абсолютной победы, особенно после прошлой ничьей с «Томью», показать зрелищную игру «Ротору» не удалось.

Болельщиков собралось немало.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С первых минут матча сине-голубые больше гостей владели мячом и на уже на 16-ой минуте Николаев забил гол в ворота противника. Но на 26-ой минуте характер игры кардинально изменился и наши пропустили первый мяч от Самодина, а на 45-ой минуте от Деобальда.

Второй тайм прошел бодрее. Ударов в ворота соперника было гораздо больше, казалось, все может измениться. Но на 69-ой минуте забил Цховребов и изменить счет до конца матча не удалось.

Кстати, в прошлом сезоне матч между «Ротором» и «Шинником» закончился со счетом 3 - 1 в пользу ярославцев. По итогам первой половины сезона сине-голубые занимают 15 строчку в Олимп-Первенстве ФНЛ. Всего они сыграли 24 матча, из них 6 закончились победой, 11 ничьих и 7 поражений.

Мячом наши владели больше, а вот гол забили только один.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ротор - Шинник. Гол Олега Николаева .

А сразу после поражения Роберта Евдокимова уволили с должности главного тренера волгоградского «Ротора». Команда не выполнила задачу, которую поставило перед сине-голубыми руководство Волгоградской области.