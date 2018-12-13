2018-12-13T19:48:08+03:00
Происшествия

План-перехват: вся полиция Волгограда ищет водителя, сбившего трех подростков

Разыскивают «Рено Логан» синего цвета с вмятинами
Екатерина ПОДВИНЦЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Все сотрудники полиции задействованы в поисках виновника ДТП.Все сотрудники полиции задействованы в поисках виновника ДТП.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жуткое ДТП произошло вечером 13 декабря в Красноармейском районе Волгограда: там иномарка сбила трех подростков. Дети в больнице, водитель сбежал!

Случилось это в районе кинотеатра «Юбилейный». Подростки переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них на полной скорости влетела легковушка. Водитель на какое-то мгновение притормозил, а потом, видимо испугавшись, нажал на педаль газа и скрылся в жилом массиве. Пострадавшие ребята с травмами и ушибами уже находятся в больнице под наблюдением медиков. А полиция ищет виновника. Предположительно подростков сбил водитель на «Рено Логан». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Полиция Волгограда уже объявила по городу план «Перехват». Разыскивают «Логан» синего цвета с характерными для такой аварии повреждениями. Если вам что-либо известно об этом ДТП, просьба сообщить в полицию.

Напомним, что 7 декабря такой же бездушный водитель сбил 13-летнего мальчишку на «зебре» и тоже сбежал. Его нашли, задержали и уже даже завели на него уголовное дело.

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