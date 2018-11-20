Дело волгоградского лжехирурга передали в суд

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-20T15:39:16+03:00

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В Волгоградской области на скамье подсудимых оказался хирург. Точнее лжехирург, который больше полугода работал в должности заведующего Медведевской участковой больницы по поддельным документам. Вскрылось мошенничество в ходе массовых проверок лечебных учреждений региона, после того, как в Ленинской больнице выявили педиатра с «липовым» дипломом. Впрочем, этот медик настоящий - диплом врача-педиатра у него есть, а вот диплом хирурга, который он предоставил для трудоустройства, оказался фальшивым. В ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», чей диплом хирурга предоставил медик, опровергли, что он оканчивал их вуз.

Врач во всем признался. Его уволили с работы. Благо операций в это время он не успел провести.

Сегодня прокуратура вынесла ему обвинительное заключение. Его обвиняют в использовании заведомо подложного документа. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья.