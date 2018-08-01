Волгоградка с образованием парикмахера и бухгалтера 8 месяцев работала педиатром

1 Авг. 15:46 2018-08-01T19:14:56+03:00

Женщина винит во всем сотрудников больницы: они не проверили ее диплом! Фото: фото с сайта ЦРБ Ленинского района, соцсети

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Недовольных врачами сегодня немало. «Она что - с улицы пришла?» - кидаем мы иногда в сердцах, выйдя с приема. В небольшом городке Ленинске врач действительно пришла с улицы. Женщина, не имеющая медицинского образования, 8 месяцев лечила самых важных пациентов – детей.

ЧАЙ ОТ ФАРИНГИТА И ЛЕДЕНЦЫ ДЛЯ МЛАДЕНЦА

В Ленинскую ЦРБ Наталья Лаптева обратилась в августе 2017 года. Дама хотела лечить детей. При себе у нее был диплом и сертификат, подтверждающий, что она может заниматься врачебной деятельностью. А вот трудовой не оказалось, но она в красках рассказала, как работала врачом в Абхазии и как вместе с мужем попала в аварию. Муж погиб, документы пропали. Восстановила еще не все.

В больнице, где было три свободных ставки педиатров, 45-летнюю женщину приняли с распростертыми объятьями. О чем потом сотрудники пожалели. Первое же время были очень довольны: дама взяла не только участок, но и дежурства в стационаре и патронаж.

Недовольны были пациенты, кто хоть раз побывал у нее на приеме. В отзывах в интернете она самый «популярный» врач. И ни одного положительного комментария.

- Мы попали на «скорой» в приемный покой с острым ларингитом, - рассказывает Анастасия Баширова. - Когда Лаптева пришла к нам в палату, даже не посмотрела и не послушала дочку, а отправила к пульмонологу. Слава богу, в стационар заглянула дежурный педиатр и назначила нормальное лечение.

Даже сами медики рекомендовали мамочкам: сходите к другому врачу.

Наталья же прописывала девятимесячном ребенку сосательные леденцы от кашля, рекомендовала при остром фарингите пить фиточай. Не забывала и про аскорбинку при любой болячке.

А ВРАЧ-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ!

Вал отрицательных откликов насторожил даже сотрудников больницы. Когда по инициативе главного врача сотрудники проверили карточки пациентов Лаптевой, то были, мягко говоря, сильно удивлены.

- За период работы, во время экспертизы качества оказания медицинской помощи отмечались нарушения ведения медицинской документации, медицинских назначений, - сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. - Серьезных нарушений при проведении лечения не наблюдалось, никто из маленьких пациентов не пострадал. Однако, по указанным причинам отдел кадров Ленинской ЦРБ направил запрос в учебное учреждение о подтверждении подлинности диплома. Документ оказался подложным, материалы переданы в прокуратуру.

- К нам обратился главный врач с просьбой проверить диплом их сотрудницы. Мы отправили запрос в РУДН. Нам ответили, что такая гражданка у них не училась и диплома не получала. Чтобы исключить возможность ошибки, дознание еще раз написало письмо – ответ был тот же самый, - рассказал «КП-Волгоград» прокурор Ленинского района Сергей Пашкевич. - Сейчас отправили запрос и по сертификату врача. Мы на 99 процентов уверены, что поддельный и он.

- Уголовное дело возбуждено по факту по статье 327 - использование заведомо подложного документа. Женщина до этого была судима за аналогичную статью. Она идет на контакт и в ближайшее время обещает приехать вместе с адвокатом для дачи показаний к следователю, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

«В БОЛЬНИЦЕ САМИ ВИНОВАТЫ»

Наталью Лаптеву ординарной личностью точно не назовешь. У нее пять дочек и один сын. Трое уже выросли. Пока Наталья трудилась в Ленинске, младшие жили с бабушкой в Котово, где женщина находится и сейчас. Пыталась проявить себя дама и на ниве писательства. Она автор мемуаров «А кто я без него. Как забыть это», "Чудо любви".

Нам удалось поговорить с Натальей Лаптевой.

- Ну есть немножко. Там надо разбираться. У меня есть образование бухгалтера, - я заканчивала горхоз, выучилась на парикмахера. Три года очно училась в РУДН на врача, потом на заочное перешла. Муж у меня был хирургом на границе с Абхазией, я ему немножко помогала медсестрой. У него дядя в РУДН работал профессором. Он и помог с дипломом. Я ему заплатила – не помню сколько. Я же не знала, что диплом недействителен.

- А сколько стоило обучение?

- Не помню, первый год был бесплатным (второе высшее образование по закону платное – ред.). Потом двумя суммами платила. Давно это было - в двухтысячных. Сертификат оформила уже когда в Ленинске была. Стоил он 25 тысяч рублей. Я прошла заочные курсы через интернет – тот же дядя выдал бумагу. Я сейчас его пыталась найти – он должен ответить, что недействительные поддельные документы мне дал. Но он в Америке сейчас.

- А почему решили идти педиатром работать?

- Ну… даже не знаю. У меня мечта с детства была – работать врачом. Платили в больнице хорошо. Выходило вместе с дежурствами и патронажем около 37 тысяч рублей.

- А как отношения с коллегами сложились?

- Вот они на меня сейчас столько всего наговаривают. А сами в этой ситуации виноваты. Диплом я им предоставила только через четыре месяца работы, они его даже не проверили. Если бы они его проверили, то я бы знала, что он поддельный и не пошла бы работать врачом. Аскорбинку и мед я рекомендовала как сопутствующее основному лечению. Остальные в больнице не лучше – там валерьянку от болей в животе прописывают и путают аппендицит с обострением желчного пузыря. Почему их за это не привлекают, а на меня наговаривают?

- У вас уже есть судимость?

- Это было давно, в 2010 году. Я работала в ЖКХ. Мы собирали подписи за капремонт. Их не хватало, поэтому немножко подделали. Срок был условный. Все как-то несуразно получатся. Тогда попала, сейчас в этой ситуации оказалась. Хотя я не виновата.

У вас уже есть книги, собираетесь ли продолжать писать?

- Настроение не то. Эти разбирательства выбивают из колеи. Еще не знаю, чем буду заниматься.