18 ноября в центре Волгограда перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-17T18:31:35+03:00

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Волгоград будет отмечать очередную годовщину начала контрнаступления под Сталинградом 18 ноября 2018. В этот день в Центральном районе города-героя устроят выставку военной техники и показательные выступления военных под марши в исполнении духового оркестра. А улицу Наумова из-за праздника «Слава русского оружия» сделают пешеходной. Перекроют дорогу на участке от проспекта Ленина до улицы Советской с вечера 17 ноября до 17 часов 18 ноября 2018.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на это время будет не только ограничено движение транспорта, но и запрещена стоянка и остановка автомобилей. Так что если соберетесь на праздник на машине, заранее планируйте, где ее оставить.

Посмотреть на танки, ракетные установки и системы залпового огня можно будет 18 ноября с 10.00 до 14.00. Здесь же накормят солдатской кашей. А в Калаче-на-Дону в этот день пройдет масштабная военно-историческая реконструкция боев за Сталинград.