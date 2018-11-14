Куда пойти в Волгограде: Рождественская выставка, реконструкция боев за Сталинград, космические выходные и день рождения Деда Мороза

Неделя с 14 ноября 2018 и грядущие выходные в Волгограде будут полны интересных событий. В театрах идут премьерные и уже полюбившиеся зрителям постановки, будут и яркие концерты, и интересные выставки. На «Волгоград Арене» пройдут завершающие осенний сезон домашние матчи «Ротора». А к 76-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом реконструкторы воссоздадут события тех дней. Детвору приглашают отметить день рождения главного новогоднего волшебника Деда Мороза. И это далеко не все. Не пропустите самое интересное, путеводитель «КП-Волгоград» вам в помощь.

ХВАЛИТЕ РОЖДЕСТВО

В субботу, 17 ноября, в Волгограде откроется православная выставка-ярмарка «Хвалите Рождество». Свою продукцию представят монастыри, приходы и храмы из разных уголков страны и ближнего зарубежья - иконы, церковную литературу, ювелирные изделия, мед и, конечно, подарки к грядущим праздникам. На выставке также можно побеседовать со священником и поклониться православным святыням. В программе 17, 20 и 23 ноября в 12.00 - концерт матушки Натальи Копейкиной «Волшебное дыханье Рождества». Творческие встречи с писателями и поэтами, концертные программы и презентации каждый час будут сменять друг друга в программе каждого дня работы выставки вплоть до 25 ноября.

Экспоцентр, пр. Ленина, 65а. С 17 по 24 ноября с 10.00 до 19.00. 25 ноября с 10.00 до 14.00.

На выставке будет немало рождественских сувениров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КОСМИЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ: ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В выходные 17 и 18 ноября в Волгоградском планетарии пройдет фестиваль для всей семьи «Космические выходные». В течение дня здесь будут работать семь площадок и десять зон с интерактивными программами. Космос разбудит ваше воображение и вдохновит на новые открытия, а помогут в этом творческие мастер-классы, живые уроки, выставки, арт-объекты, кинопоказы и научно-популярные лекции.

В программе фестиваля - звездное небо, планеты, спутники под куполом планетария и робофутбол на Луне. А также истории и сказки, которые можно будет услышать, увидеть и даже нарисовать, интерактивная книжная гостиная и космические детективные расследования в языковом павильоне. Ждут гостей и розыгрыши, и викторины с подарками.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т.: (8442) 24-18-72, 24-18-80. 17 и 18 ноября, с 11.00 до 18.00.

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МАРАФОН БЕСПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ

Хотя на улице и похолодало, горожан и гостей Волгограда в ноябре приглашают на бесплатный «Марафон экскурсий». В четверг, 15 ноября, в программе два интересных маршрута:

Пройдя пешком по маршруту «Аллея героев - дорогой славы», можно узнать историю одной из самых известных улиц города-героя. Также можно прогуляться по одной из старейших - улице Гоголя. Здесь посетителям расскажут о тайнах и легендах из жизни старого Царицына.

Площадь Павших Борцов. Старт - у знака «Нулевой километр». 15 ноября в 16.00.

«БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД»

В воскресенье, 18 ноября, в канун годовщины начала контрнаступления советских войск неподалеку от хутора Камыши в Калачевском районе реконструкторы покажут «Битву за Сталинград». Воссоздать события осени 1942 года удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

19 ноября 1942 года в этих местах началась операция «Уран», в результате которой 330-тысячная группировка вермахта оказалась в сталинградском котле. В реконструкции событий тех дней задействуют технику времен Великой Отечественной и легендарный танк Т-34. Здесь будут рваться снаряды, а на поле боя выйдут более полутора сотен бойцов.

С 10.00 до 13.00 18 ноября откроются интерактивные площадки - советский и немецкий госпиталь, развернется выставка военной техники. В 15.00 начнется военно-историческая реконструкция. Накормят гостей и солдатской кашей из полевой кухни.

Волгоградская область, Калач-на-Дону, хутор Камыши. 18 ноября с 11.00 до 17.00. Вход свободный. 16+

В реконструкции Сталинградской битвы задействуют технику времен Великой Отечественной и легендарный танк Т-34.Фото: Алексей КОПАЕВ

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА»

По традиции «Старая Сарепта» в выходные приглашает на специальные интерактивные программы.

17 ноября в 11.00 детворе расскажут «О мамонтах и не только…», ребята попробуют себя в роли реставраторов и поучаствуют в археологических раскопках. Билеты: 160 руб. 6+

17 ноября в 12.00, 14.00, 16.00 и 18 ноября в 12.00 и 14.00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику, старинной кирхе и подвалам. Билеты: 240 руб., детям - 160, студентам, пенсионерам - 200. 7+

18 ноября в 11.00 и 16.00 ребят приглашают отметить «День рождения Деда Мороза». Они будут мастерить подарки и выбирать наряд для именинника, а еще играть, танцевать и веселиться на празднике. А еще в музее торжественно откроют почту Деда Мороза, где можно будет отправить письмо в Великий Устюг. Билеты: 150 руб.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

Детям

«ПОРТРЕТ ГОРОДА»

«Русский музей: виртуальный филиал» в музее Машкова приглашает отправиться на виртуальную прогулку по Санкт-Петербургу, его дворцам и паркам. В программе - знакомство с работами художников и мастер-класс, где научат, как делать блокнот путешественника с кармашками для записей и зарисовок.

Обязательна предварительная запись (группа до 10 человек).

Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 18 ноября в 11.00. Билеты: 200 руб.

Выставка

«ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА»

В Горьковке открылась выставка графики, декоративной живописи и батика Валерии Зайцевой «Всякая всячина». В экспозиции - графические работы разной тематики и выполненные в разной технике. Так что посетители откроют для себя неведомые миры и встретят самых неожиданных персонажей.

Выставка работает до 9 декабря.

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15, 4-й этаж, выставочный зал, т. (8442) 33-20-21. Вход свободный.

"Всякая всячина" в Горьковке. Фото: ВОУНБ

Концерты

«В РИТМЕ ДЖАЗА И БЛЮЗА»

В программе концерта собраны лучшие хоровые произведения Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна, Джерома Керна. Вас ждут завораживающие голоса, сочная музыка и полное погружение в чарующую атмосферу бродвейских джазовых кафе или мерцающую полутьму чикагских ресторанов 30-х годов прошлого века.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

16 ноября в 19.00. Билеты: от 100 руб. 6+

«ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ»

Вокалистка Волгоградской филармонии Ева Керн приглашает на концерт «Верни мне музыку». В программе прозвучат популярные песни советской и современной эстрады из репертуара Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи и других исполнителей. Для кого-то это мелодии детства и молодости, кто-то с удовольствием откроет для себя новый мир прекрасной музыки.

В концерте принимают участие: Михаил Ребров (вокал), Эмиль Файзулин (саксофон) и Иван Смирнов (аккордеон). А сочные танцевальные композиции шоу-балета Натальи Шевчук добавят колорита музыкальной картине.

ДК профсоюзов, пр. Ленина, 4. 15 ноября в18.30. Билеты: 200 - 350 руб. 16+

Вокалистка Волгоградской филармонии Ева Керн приглашает на концерт «Верни мне музыку». Фото: Филармония

Театры

«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА»

ТЮЗ покажет юным зрителям новый спектакль о мальчишке с бунтарским характером, о его брате, возлюбленной Бекки, о любви, дружбе и отваге. Главной темой постановки «Необычайные приключения Тома Сойера» по повести Марка Твена стали взросление, ответственность и проблема выбора.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru. 15 и 22 ноября, 6 и 9 декабря в 11.00. Билеты: 100 - 300 руб. 6+

ТЮЗ покажет юным зрителям новый спектакль по повести Марка Твена. Фото: ТЮЗ

Не пропусти!

ЖАННА ПОПОВА И «ВЕТРЕНАЯ БОССА-НОВА»

Замечательная певица, педагог и многодетная мама Жанна Попова приглашает всех, кто ценит хорошую музыку, на концерт джаза, блюза, авторской музыки и знаменитых песен «Ветреная босса-нова». Компанию ей на сцене составят лучшие музыканты Волгограда. Игорь Букаев (баян), Леонид Белитченко и Анатолий Шихов (перкуссия), гитаристы Сергей Егоров, Дмитрий Саврасов, Илья Настасий и Олег Смолиговец, Алексей Смирнов (ударные), Иван Черевко (саксофоны, флейта, кларнет), Дмитрий Шмаков (контрабас). Специальные гости -Ольга Насырова и Алексей Гриченюк.

В фойе развернется выставка фотохудожников и hand made, а в зале будут царить прекрасные мелодии и голоса. Кстати, состоится концерт в особенный день - День матери.

ДК профсоюзов, пр. Ленина, 4. 23 ноября в 18.30. Билеты: 400 - 800 руб. 12+

Замечательная певица, педагог и многодетная мама Жанна Попова приглашает на большой концерт всех, кто ценит хорошую музыку. Фото: Татьяна Мирзоян.

«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

Театр «Хоббитон» открывает юбилейный, 25-й сезон спектаклем под стать событию. Зрителю представят героическую комедию Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Классика XVII века как она есть: от звучания скрипки Паганини до кружев на рукавах красавиц. Зрителей ждет праздник театра, высокой поэзии и эмоций.

Кстати, этот спектакль в репертуаре театра уже 17 лет. За это время роли Сирано и Роксаны играли четыре актерских состава. На показах 24 и 25 ноября роль Сирано де Бержерака, как и 17 лет назад, исполнит Василий Никитин.

Билеты онлайн на сайте hobbiton.ru. 12+

ДК ВГС, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1. 24 ноября в 18.00. Билеты: 300 - 900 руб.

Дом офицеров, пр. Ленина, 31. 25 ноября в 18.00. Билеты: 300 - 950 руб.

Зрителей ждет праздник театра, высокой поэзии и эмоций. Фото: Театр «Хоббитон»

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Царицынская опера в ноябре представит зрителю премьеру балета Чайковского «Спящая красавица». Волгоградцы увидят сказочную феерию в хореографии Мариуса Петипа в редакции балетмейстера-постановщика Татьяны Ерохиной. Дирижер-постановщик - главный дирижер театра Сергей Гринев.

Но это еще не все сюрпризы. К Новому году театр готовит музыкальный интерактивный спектакль «В поисках Снегурочки», будет и традиционный «Рождественский бал». Увидит волгоградский зритель в этом сезоне и оперы Жоржа Бизе «Кармен» и Александра Бородина «Князь Игорь».

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

Премьера! 24 и 25 ноября, 16 декабря в 17.00. Билеты: 300 - 1500 руб. 6+