На выставке военной техники волгоградцев накормят солдатской кашей

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-17T09:02:44+03:00

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В воскресенье, 18 ноября 2018, в Волгограде отметят 76-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом. Во всех районах города-героя пройдут памятные акции и концерты. А главным событием станет праздник «Слава русского оружия». На улице Наумова от проспекта Ленина до улицы Советской 18 ноября с 10 до 14 часов устроят выставку военной техники, покажут свое мастерство рота почетного караула и военные разведчики. Гостей угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни, а настроение будет задавать духовой оркестр. А вот автомобилистам придется искать место для парковки и планировать маршрут - часть улицы Наумова станет пешеходной. Перекроют дорогу для транспорта до 18 часов 18 ноября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на выставке покажут военную технику времен Великой Отечественной, а также современную. Представят здесь большую часть техники, которая обычно участвует в парадах - танк Т-90, БТР-80 и БМП-3, Хосту и Торнадо-Г, Тунгуску и Буратино.

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