2018-11-17T09:02:44+03:00
Общество

На выставке военной техники волгоградцев накормят солдатской кашей

18 ноября 2018 в Волгограде пройдет праздник «Слава русского оружия»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Выставка будет работать до 14 часов.Выставка будет работать до 14 часов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 ноября 2018, в Волгограде отметят 76-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом. Во всех районах города-героя пройдут памятные акции и концерты. А главным событием станет праздник «Слава русского оружия». На улице Наумова от проспекта Ленина до улицы Советской 18 ноября с 10 до 14 часов устроят выставку военной техники, покажут свое мастерство рота почетного караула и военные разведчики. Гостей угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни, а настроение будет задавать духовой оркестр. А вот автомобилистам придется искать место для парковки и планировать маршрут - часть улицы Наумова станет пешеходной. Перекроют дорогу для транспорта до 18 часов 18 ноября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на выставке покажут военную технику времен Великой Отечественной, а также современную. Представят здесь большую часть техники, которая обычно участвует в парадах - танк Т-90, БТР-80 и БМП-3, Хосту и Торнадо-Г, Тунгуску и Буратино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рождественская выставка, реконструкция боев за Сталинград, космические выходные и день рождения Деда Мороза

Куда пойти в Волгограде с ребенком, с друзьями и всей семьей с 14 по 25 ноября 2018 [афиша, досуг]

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парк «Юбилейный» открыли после реконструкции
На юге Волгограда насмерть сбили пешехода
К 18 ноября откроют переезд на улице Каспийской в Волгограде
Электричка насмерть сбила мужчину в Волгограде
С 11 декабря откроют авиарейс Волгоград – Ереван
В Волгограде назначены два новых главврача
Звезды волгоградским гостиницам будет присваивать Минкульт
Годовщине контрнаступления под Сталинградом посвятят патриотические игры, концерты и памятные акции
В 2019 в Волгоградской области построят 11 детских садов
В Волгограде лжезастройщику, обманувшему людей на 46 миллионов рублей, дали семь лет колонии
В Волгограде рухнувшая стена здания привалила шесть машин
Волгоградец в гневе чуть не раздавил машиной своего обидчика
Под Волгоградом маршрутка протаранила «Приору»: пострадали два ребенка
Больше двухсот молодых волгоградских семей смогли купить льготное жилье
В Волгограде в огне погиб еще один человек